La Pologne propose un représentant homophobe à la Cour européenne des droits de l'homme

Le juriste, militant catholique ultra et anti-LGBT, Aleksander Stepkowski pourrait devenir le nouveau représentant de la Pologne à la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg.

Selon plusieurs médias polonais, son nom figure en tête d'une liste de trois candidats potentiels que le pays a adressé au Conseil de l'Europe.

Aleksender Stepkowski est devenu juge à la Cour constitutionnelle polonaise en 2019 dans le cadre de la réforme judiciaire controversée, qui a conduit au différend avec l'Union Européenne et le Conseil de l'Europe, et est désormais son porte-parole malgré les doutes sur la légalité de sa nomination.

Cet homme de 46 ans a étudié le droit aux universités de Varsovie, Manchester et Oxford ainsi qu'à l'Université catholique de Louvain, en Belgique.

Il est surtout connu en tant que fondateur et président de longue date de l'organisation ultra-catholique "Ordo Iuris", qui est principalement engagée contre l'avortement et les droits des LGBTI - à travers un lobbying politique intense en Pologne ces dernières années.

Cette organisation appartient au réseau «Agenda Europe», qui, selon le Parlement européen, veut combattre et abolir les droits LGBTI et finalement criminaliser à nouveau l'homosexualité.

En Pologne, «Ordo Iuris» a énormément gagné en influence ces dernières années, en soutenant notamment les initiatives visant à créer des «zones sans LGBT», ou encore une proposition de «Charte des droits de la famille». «Ordo Iuris» soutient aussi une plainte contre un responsable des ressources humaines d'Ikea qui a licencié une employée homophobe.

L'organisation a également été impliquée dans la création d'initiatives législatives visant à restreindre l'avortement ou à interdire l'éducation sexuelle.

La Cour européenne des droits de l'homme compte un juge de chacun des 47 États qui ont signé la Convention européenne des droits de l'homme. Ces dernières années, l'organe du Conseil de l'Europe a jugé de plus en plus d'affaires mettant en cause le respect des droits des homosexuels sur le continent européen.

Le mandat de l'actuel représentant de la Pologne à la Cour prendra fin en 2021. Il doit donc être remplacé.

Le candidat de Varsovie doit être auditionné par un comité d'experts de sept membres du Conseil de l'Europe pour évaluer son aptitude à siéger au sein de cette instance.