Un village colombien offre de l’espoir aux homosexuels autochtones

Les dirigeants d'une petite communauté autochtone d'Amazonie ont mis fin aux punitions cruelles contre les homosexuels et offert une mesure de refuge, mais avec des mises en garde pour environ 20 résidents homosexuels.

Ayant grandi dans un village indigène de l’Amazonie colombienne, Junior Sangama a longtemps caché sa sexualité - avant de se heurter à sa famille et de choisir de partir. Mais l’homme de 27 ans est depuis rentré chez lui, l’un des nombreux résidents homosexuels qui ont trouvé une place, en quelque sorte, dans la communauté profondément conservatrice de Nazareth.

C’est une colonie isolée avec un peu plus de 1.000 habitants qui survivent de l’agriculture et de l’artisanat, et où les personnes LGBT ont été rejetées par la force.

Au cours des dernières décennies, les dirigeants de la communauté ont déclaré avoir mis fin aux punitions cruelles contre les homosexuels et offert une mesure de refuge, mais avec des mises en garde pour environ 20 résidents homosexuels comme Sangama, Saul Olarte et Nilson Silva.

En échange du droit de vivre au sein de la communauté — une question cruciale dans la vision du monde autochtone —, ils se sont imposés certaines restrictions. Ils s’abstiennent de s’embrasser en public ou de vivre ensemble sous le même toit.

Sangama, membre du groupe indigène Tikuna, a d’abord pris la décision difficile de partir pour être lui-même.

«Avant de sortir du placard, je n’ai jamais montré de comportement très efféminé - je le faisais quand j’étais à l’extérieur», a-t-il dit. Olarte est également partie alors que Silva l’a fait pendant plus d’un an pour effectuer son service militaire dans la capitale régionale Leticia, qui se trouve à environ une heure de bateau. «Mon père m’a rejeté … mais j’ai suivi mon chemin», a déclaré Silva, 23 ans.

Les hommes ont joué un rôle dans la préservation du patrimoine local en exécutant une danse traditionnelle qui commence par la combustion de l’encens et un battement tambouriné sur une carapace de tortue creuse.

Punitions anti-gais

«Au sein de la communauté, nous, en tant que personnes LGBT, sommes ceux qui inculquent et soutiennent les activités culturelles», a déclaré Olarte, 33 ans, qui dirige une troupe de danse de 12 personnes. Pourtant, à leur retour, les trois ont opté pour la discrétion en sachant comment les homosexuels étaient traités dans le passé par les Tikuna - une punition était d’être forcée de subir de douloureuses piqûres d’insectes.

Alex Macedo, porte-parole du conseil indigène, a déclaré que selon la croyance locale, «une personne est régénérée dans ses pensées et dans sa force (physique)» par la morsure d’une certaine fourmi jaune.

Les gens ont également été obligés de cultiver le sol ou de construire des pirogues pour tester leur «côté masculin», a déclaré Macedo, 40 ans, qui a insisté sur le fait que ces punitions n’existaient plus.

Au tournant du 21e siècle, il y a eu un mouvement «au sein de la communauté pour ne pas avoir de forme de discrimination», a déclaré Macedo.

Depuis lors, Nazareth est devenu un endroit où les personnes LGBT d’autres communautés autochtones peuvent construire une vie.

Macedo a déclaré qu’il avait été décidé que ces jeunes hommes étaient nécessaires «pour conserver la culture, en particulier la langue maternelle».

Historiquement victimes d’exclusion et d’attaques contre leur culture, les peuples autochtones représentent 4,4 pour cent des 50 millions d’habitants de la Colombie.

Contrairement à d’autres groupes indigènes, ceux installés le long de l’Amazonie se méfient davantage de «l’occidentalisation» et considèrent la cause LGBT comme une cause qui leur est imposée, a déclaré Wilson Castaneda, directeur de l’Affirmative Caribbean Corporation, qui défend les droits des minorités sexuelles.

La diversité sexuelle est donc un phénomène invisible dans de nombreuses communautés autochtones amazoniennes, mais Castaneda dit qu’il serait injuste de les qualifier d’homophobes.

«Ils ont traité différentes sexualités sans violence» même s’il n’y a pas «de reconnaissance, ni d’inclusion complète», a-t-il dit.

Nazareth est un exemple typique, étant donné que les dirigeants locaux n’accepteront pas une communauté LGBT ouverte.

«Ils peuvent être comme ça: vaguement groupés, comme ils le sont maintenant … mais ils ne seront pas autorisés à former un groupe», a déclaré Macedo.

Sangama regarde plus loin sur la route, disant qu’un jour, ils pourront avoir «un partenaire et un foyer digne au sein de la communauté et s’exprimer librement».

