Le mariage gai définitivement voté par le Parlement

Les deux Chambres fédérales suisses ont définitivement adopté le mariage pour tous, vendredi, marquant ainsi la fin d'une longue bataille pour l'égalité des citoyens helevétiques devant le mariage.

Le parlement helvétique a approuvé vendredi 18 décembre le projet de loi autorisant le mariage pour les couples homosexuels, plusieurs années après de nombreux autres pays d'Europe occidentale.

Le texte helvétique comprendra finalement l’accès à la PMA pour les couples de femmes. Celles-ci seront donc reconnues automatiquement comme mères de l’enfant à condition qu’elles aient eu recours à une banque de sperme en Suisse.

La Suisse est le 29ème pays au monde à ouvrir le mariage aux couples de même sexe. La discussion a duré sept ans. Le projet de loi sur l'égalité juridique des couples homosexuels a été déposé en 2013 par le Parti libéral vert.

«C'est une victoire historique pour les droits de la communauté LGBTIQ», s'est réjoui Amnesty Suisse dans un tweet.

«Aujourd'hui est un jour historique pour la communauté LGBT et ses amis!», a déclaré le Comité national sur le mariage pour tous. «Le parlement suisse a confirmé aujourd'hui que les familles arc-en-ciel et les couples homosexuels méritent les mêmes droits que les familles hétérosexuelles. Bien que ce soit déjà une évidence pour beaucoup en Suisse, la victoire d'aujourd'hui est un incroyable pas en avant pour notre pays et tous ceux qui en bénéficient directement ou indirectement touchés», a-t-il réagi.

Les opposants au mariafe homosexuel peuvent encore tenter d'entraver l'égalité du mariage par un référendum.

Les populistes de l'UDC et certains conservateurs vont sans doute utiliser cette dernière cartouche. Pour ce faire, ils doivent collecter 50.000 signatures dans un délai de 100 jours.

Mais ils ont peu de chance de réussir à inverser le cours des choses. En effet, selon une enquête publiée le mois dernier, 82% des Suisses sont favorables à l'ouverture du mariage.

L'association Famille Arc-en-ciel, fondée en 2010 pour défendre les intérêts des familles homoparentales en Suisse, a néanmoins indiqué qu'elle «se prépare au référendum annoncé».