Elliot Page remercie ses fans pour leur soutien dans un message sur Instagram

Pour «l'amour et le soutien» qu'il a reçus depuis son coming out en tant que trans, Elliot Page a remercié ses fans dans un message Instagram émouvant.

L'acteur, auparavant connu sous l'identité d'Ellen Page, a fait son coming out trans le 1er décembre dernier, en indiquant que son nom est désormais Elliot.

«Du fond du cœur, merci, écrit-il près de trois semaines plus tard. Votre amour et votre soutien ont été le plus beau cadeau. Restez en sécurité. Soyez là l'un pour l'autre», a-t-il ajouté.

Elliot Page a ensuite exhorté ses fans à faire un don à Transanta, une organisation qui aide de manière anonyme les jeunes trans dans le besoin, et à Trans Lifeline, une ligne d'assistance téléphonique pour les personnes trans.

Elliot Page a parlé de sa «joie» de pouvoir dire haut et fort qu’il est transgenre.