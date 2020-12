L'interprète des Chroniques de San Francisco Marcus D'Amico est mort à 55 ans

Connu pour son interprétation de Michael «Mouse» Tolliver dans la minisérie originale, adaptée des Chroniques de San Francisco de l’écrivain gai Armistead Maupin, Marcus D’Amico est décédé le 16 décembre dernier des suites d’une pneumonie dans sa maison d’Oxfordshire en Angleterre. Il avait 55 ans.

Il a également joué sur la scène dans Angels in America et il a fait quelques brèves apparitions au cinéma, entre autres, dans Superman II, Full Metal Jacket, The Long Weekend of Despair, ainsi qu’à la télé : il a tenu un rôle récurrent dans deux série britanniques : The Bill et Family Affairs. Récemment, on l’a vu dans la saison 1 de L’Aliéniste.