Un rugbyman américain fait sa sortie du placard

Devin Ibañez, joueur de rugby professionnel américain, vient de faire son coming out via un touchant post publié sur les réseaux sociaux, dans l’espoir d’inspirer d'autres joueurs.

Dans un post publié sur les réseaux sociaux, Devin Ibañez, joueur de rugby membre de la Major League de rugby nord-américaine (la MLR), vient de faire son coming out. «J'ai décidé d'assumer ce qui avant m'embarrassait et d'être fièrement et sans honte moi-même» écrit Ibañez dans un message publié sur Facebook.

Devin Ibañez n'a pas seulement fait son coming out. Il en a également profité pour présenter à son copain, Fergus Wade, un étudiant en médecine britannique. Ibañez, qui jouait dans l'équipe des Free Jacks de Nouvelle-Angleterre (États-Unis) jusqu'en 2019, espère rapidement rejoindre un club anglais pour se rapprocher de son amoureux. C'est l'une des raisons de sa sortie du placard. Mais ce n'est pas la seule.

«Il est devenu évident pour moi que vivre ma vie avec plus de transparence et en célébrant ouvertement celui que j'aime cela a un impact positif et immédiat et sur ceux à qui je tiens. Alors je veux commencer 2021 par célébrer l'amour de ma vie et compagnon, Fergus Wade qui a été à mes cotés lors de mes bons et de (très) mauvais moments ces trois dernières années», explique le rugbyman.

«Ce n'est pas un secret pour mes proches et pour plusieurs personnes que je connais, je suis ouvertement gai», poursuit le joueur. «Mais j'ai toujours ressenti le besoin de séparer cela de ma carrière dans le rugby.»

Ibañez a créé un nouveau compte instagram baptisé ThatGayRugger («ce rugbyman gay») pour ce nouveau départ. Avec ce compte, il entend partager plusieurs photos de lui en compagnie de son petit ami et lors d’événement LGBT.

Ibañez explique qu'il a longtemps hésité à faire son coming out. Souhaitant faire parler de lui par ses performances sportives plutôt que par son orientation sexuelle. Il espère que son coming out inspirera d'autres à assumer publiquement leur homosexualité, même s'il reconnait que l'univers du rugby professionnel reste très hostile aux personnes LGBT+ : «Depuis mes débuts dans le rugby, j'ai rencontré des joueurs LGBTQ incroyablement talentueux. Beaucoup d'entre eux ont été empêcher de jouer à un haut niveau uniquement parce qu'ils sont gais» écrit-il.

«Bien que je suis le seul joueur ouvertement gai actuellement sous contrat avec la MLR, j'espère que je rencontrerai d'autres qui comme moi évoluent à un haut niveau et espèrent inspirer la prochaine génération de joueurs de rugby fièrement LGBTQ», poursuit Ibañez.