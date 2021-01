Party gai du Nouvel an qui se termine mal au Mexique

COVID ou pas, certains étaient bien décidés à s’éclater comme si de rien n’était au large de Puerto Vallarta. Au risque de passer pour des «irresponsables» ou des «covidiots».

Les autorités de cette destination mexicaine bien aimée par les touristes nord-américains, avaient interdit les rassemblements de plus de huit personnes et imposé la fermeture des bars à 19h. La compagnie PV Delice Party Cruise avait néanmoins décidé de maintenir son événement gai du 31 décembre. Le programme prévoyait un forfait bar ouvert, vêtements optionnels, DJs et gogo boys, le tout sur une plage «isolée».

Dans un message envoyé uniquement aux clients, l’organisateur avait demandé à ces derniers de ne pas révéler le lieu de la soirée et de ne poster aucune photo sur les réseaux sociaux. Mais évidemment, ce message n’a pas tardé à circuler sur ces mêmes réseaux sociaux, provoquant une première tempête de réprobations sur les réseaux sociaux… suivi d’un vrai naufrage.

En fin d’après-midi, un bateau transportant les clubbers sur le lieu du party s’est retrouvé en détresse, a rapporté «Newsweek». Après avoir fait demi-tour, il s’est mis à couler en approchant du rivage. Clairement l’équipage a eu de la difficulté à manœuvrer», a confié un témoin, notant que la mer n’était pas particulièrement agitée ce jour-là.

Passé le moment de panique, la soixantaine de personnes à la mer ont été secourues par d’autres embarcations et personne n’aurait été blessé, ce qui est heureux étant donné que les hôpitaux de la région sont déjà à plaine capacité depuis plus d’une semaine.

Les médias LGBTQ+ américains n’ont pas été tendres avec l’organisateur américain de l’événement que certains ont qualifié de superspreader.

Quelques jours plus tôt, l’épithète avait été accolé à un événement populaire sur une plage de Rio organisé par le promoteur réputé Circuit. La diffusion sur les réseaux sociaux de photos montrant quelque 2000 fêtards dansant sans masque ni distance sociale, s’embrassant à qui mieux mieux avait rapidement été dénoncé à la police qui a interrompu l’événement et dispersé les clubbers.