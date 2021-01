Un homme gai change légalement de nom pour Céline Dion après une nuit de beuverie

Le 30 décembre, l’homme anciennement connu sous le nom de Thomas Dodd a publié une photo sur Twitter d’une pile de documents et a écrit: «Le niveau 4 (en rappel aux mesures de sécurité en lien avec la COVID) est le cadet de mes soucis – je viens de rentrer à la maison et apparemment, à un moment donné à Noël, j’ai eu un trop grand nombre de vinos et j’ai légalement fait une demande en ligne de changement de mon nom pour Céline Dion!»