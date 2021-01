Un trailer intense pour It's a Sin, la nouvelle série du créateur de Queer as Folk

Une nouvelle série dramatique britannique sur les années sida dans les communautés LGBT sur les écrans prochainement.

On doit à Russell T Davies a 57 ans la série l'une des séries cultes de la culture gaie : Queer as Folk (qui a donné lieu à une version américaine, Queer as Folk US, qui a connu cinq saisons entre 2000 et 2005), qui a accompagné des millions de jeunes LGBT en manque de représentation au début des années 2000. Russell T Davies, qui a 57 ans, était un ado dans les années 1980 et a connu l’arrivée du sida, qui a décimé en masse les hommes gais.

S’il a poursuivi son auscultation de la nouvelle génération de queer avec les excellentes séries Cucumber, Banana, et Tofu au début des années 2010, l’auteur et producteur n’avait pas encore regardé dans le rétroviseur de ces années douloureuses.

«J’ai vécu ces moments-là, et il m’a fallu des décennies pour en arriver à écrire It’s a Sin (C’est un péché). Alors que le temps passe, il existe un vrai danger que cette histoire tombe dans l’oubli. C’est donc un honneur d’écrire pour ceux que nous avons perdus, et pour ceux qui ont survécu", a-t-il déclaré au site Digital Spy.

Dans la série It’s a Sin, qu’on dit chaleureuse et dbouleversante, l’énergie et la liberté de la jeunesse LGBT croiseront des moments plus durs, à mesure que les victimes s'accumulent et que les autorités de santé publique regardent ailleurs.

<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

Au fil des cinq épisodes, on suivra les existences tourbillonnantes de trois amis qui débarquent au début des années 1980 pour vivre à Londres, alors que l’épidémie du sida commence à apparaître.

Outre Olly Alexander, on pourra aussi y apercevoir Stephen Fry, Neil Patrick Harris, Keeley Hawes, et Tracy-Ann Oberman.

La série n’a pas encore de date de diffusion précise, mais elle est attendue en mars 2021 sur Channel 4 et elle serait diffusée plus tard aux États-Unis sur HBO Max et sur Crave au Canada.