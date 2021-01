L’élue Michele Rayner veut abroger l’interdiction du mariage entre personnes de même sexe en Floride

Représentante ouvertement lesbienne de la Floride, Michele Rayner se bat pour abroger l'interdiction du mariage entre personnes du même sexe dans son État. Une loi toujours en vigueur, bien que l’arrêt Obergefell v. Hodges ait légalisé le mariage à tous les couples aux États-Unis.

D’après la loi 741.212 :

« Les mariages entre personnes du même sexe conclus dans n’importe quelle juridiction, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’état de Floride, des États-Unis ou de toute autre juridiction, nationale ou étrangère, ou tout autre lieu ou lieu, ou les relations entre personnes de même sexe qui sont traitées comme des mariages (…) ne sont reconnues à aucune fin dans cet État (…) Aux fins d’interprétation de toute loi ou règle d’État, le terme “ mariage ” signifie uniquement une union légale entre un homme et une femme en tant que mari et femme ».

Par ce projet de loi, Michele Rayner veut que cette cette législation soit abrogée et ainsi assurer qu’elle ne soit pas utilisée contre la communauté LGBT+. « Nous devons permettre aux gens de se marier avec qui ils aiment, peu importe à quoi ressemble cet amour », a-t-elle expliqué au site LGBT The Advocate. « Bien que [Obergefell v. Hodges] est une loi bien établie, il y a toujours une possibilité que des choses arrivent.»

Ce projet de loi est soutenu par le premier sénateur d’État LGBT+ de Floride, Shevrin Jones : « Ce n’est pas seulement important pour les Floridiens LGBTQ, mais aussi pour les familles de Floride », affirme-t-il.

« L’apparence de votre famille n’a pas d’importance, et ce n’est pas le travail de l’État de jouer le rôle d’arbitre sur ce à quoi devrait ressembler une famille. (…) L’année dernière, à travers le pays, nous avons vu une vague de candidats LGBTQ qui ont remporté les élections, ce qui est un signe que les gens évoluent, et je pense qu’ils désirent se tenir du bon côté de l’histoire. La Floride devrait faire de même », ajoute le sénateur. Cette interdiction en Floride est dépassée, haineuse et, honnêtement, blessante pour les familles ».

Avocate des droits civiques, Michele Rayner est la seule lesbienne membre de la législature de Floride et la première femme LGBT+ noire à gagner un siège. Elle a épousé sa femme Bianca Goolsby en 2017, deux ans après l’arrêt de la Cour suprême Obergefell v. Hodges, qui a légalisé le mariage entre personens de mêmem sexe.