Nomination en Grèce d'un ministre ouvertement gai, une première

Le Premier ministre conservateur grec Kyriakos Mitsotakis a remanié son gouvernement lundi et a nommé, pour la première fois, un homme politique ouvertement gai à la tête du ministère de la Culture.

Nicholas Yatromanolakis, 44 ans, a été nommé vice-ministre de la Culture. Selon les médias grecs, il n'y avait jamais eu de membre du cabinet ouvertement gai dans l'histoire du pays.

Né en 1975, Nicholas Yatromanolakis a étudié les sciences politiques et est diplômé de la célèbre université de Harvard aux États-Unis. Il a notamment été membre fondateur du parti libéral de gauche Potami fondé en 2014, qu'il a quitté deux ans plus tard. Plus récemment, il a travaillé comme secrétaire principal du ministère de la Culture à Athènes.

Il a fait campagne à plusieurs reprises publiquement pour les droits des LGBT. Selon les observateurs, avec la nommination de Mitsotakis, le chef du parti chrétien-démocrate au pouvoir, Nea Dimokratia, souhaite s'adresser aux secteurs libéraux de la société grecque.

Les changements au sommet de l'État ont alimenté les spéculations sur une nouvelle élection, anticipée, alors que celles-ci qui ne sont pas censées se dérouler régulièrement avant 2023.

«Le cabinet présenté aujourd'hui ressemble à de nouvelles élections», a commenté le quotidien Avgi, proche du plus grand parti d'opposition, le populiste de gauche Syriza.