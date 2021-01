L'annonce d'une conférence sur les droits LGBT à Dubaï suscite perplexité et méfiance

Une conférence sur les droits des personnes LGBT devrait se tenir prochainement aux Émirats arabes unis...

En mai 2021, la Conférence internationale sur l'identité de genre et les droits des LGBT doit avoir lieu à Dubaï, l'un des pays les plus homophobes au monde. Une initiative qui suscite la perplexité et la méfiance de bien des observateurs et militants,

Selon ses organisateurs, la conférence prévoit de rassembler «des scientifiques universitaires, des chercheurs et des chercheurs de premier plan pour échanger et partager leurs expériences et leurs résultats de recherche sur tous les aspects» de l'identité de genre et des droits des LGBT.

La «plateforme interdisciplinaire» permettra aux chercheurs et universitaires du monde entier de discuter des défis auxquels est confrontée la communauté LGBT, promet le programme.

Cependant, l'Académie mondiale des sciences, de l'ingénierie et de la technologie, l'organisation qui organise la conférence, ne veut pas reconnaître qu'elle organise son événement dans l'un des pays les plus anti-LGBT au monde, les Émirats arabes unis.

Un utilisateur de Twitter s'en est ému et écrit: «C'est une blague, non?». Un autre a déclaré que s'il y avait «des inquiétudes parce que les autorités n'ont pas précisé si des intervenants pourraient faire face à des répercussions juridiques», la nouvelle leur a donné «l'espoir que la libéralisation des Émirats se produise plus rapidement que prévu».

L'homosexualité est illégale pour les hommes et les femmes aux Émirats arabes unis en vertu de l’article 354 du code juridique de la fédération, qui est fondé sur la charia. Les sanctions peuvent inclure l'expulsion, les castrations chimiques, les amendes, la peine de prison et même l'exécution.



Il n'y a pas de reconnaissance légale des relations homosexuelles ou des personnes trans, et même le travestissement est illégal.



À Dubaï en particulier, l'article 177 du code pénal punit les relations homosexuelles consenties jusqu'à 10 ans de prison.