Politiciens et organisations LGBT dénoncent le coup de force des partisans de Trump au Capitole

La perturbation de la proclamation officielle de l'élection de Joe Biden par le congrès américain par des milliers de partisans républicains de Trump a été vivement critiquée par les organisations et politiciens LGBT.

Des manifestants ont pénétré par effraction dans le bâtiment du Capitole, le parlement américain. Quatre personnes sont mortes et il y a eu plus de 50 arrestations. Une majorité de politiciens, dont même du Parti républicain, ont mis en cause la rhétorique de Trump.

«Donald Trump était, est et sera une menace pour la démocratie, la Constitution américaine et la vie humaine pendant son mandat, a déclaré Cathy Renna, chef du groupe de travail national LGBTQ. Même si sa tentative de coup d'État a échoué, Trump et ses partisans restent une menace pour la démocratie.» Cette dernière a demandé au cabinet du président de destituer Trump pour incapacité.

Human Rights Campaign, la plus importante et la plus influente organisation LGBT du pays, a exprimé son horreur sur Twitter. Elle a critiqué la police, qui traite les partisans de Trump avec plus d'indulgence que les défenseurs des droits humains: «Regardons la vérité en face: s'il n'y avait pas de privilèges pour les blancs, les insurgés de Trump auraient subi les mêmes attaques policières aujourd'hui que les manifestants de 'Black Lives Matter' au printemps dernier».

Sarah Kate Ellis, la responsable de l'organisation LGBTI GLAAD, a salué la réaction des plus grands réseaux sociaux — Twitter et Facebook —qui ont temporairement bloqué les comptes de Trump.

De nombreux politiciens LGBT ont été consternés par les faits survenus au Capitole. Danica Roem, la première députée trans aux États-Unis, comme le membre du Congrès ouvertement gai Mark Pocan,ont décrit les fans de Trump au Capitole comme des «terroristes nationaux».

Maura Healey, la procureure générale et procureure générale du Massachusetts, ouvertement lesbienne, a parlé d'une «tentative de coup d'État». Le député ouvertement gay David Cicilline a ajouté que Trump était responsable de la violence et devait être «démis de ses fonctions et condamné».