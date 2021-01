Canada’s Drag Race de retour cette année pour une 2e saison

C’est le moment de poser votre candidature si l’aventure (et les prix rattachés au concours) vous intéresse. Le casting est ouvert, alors que saison 2 devrait entrer en production dans les prochains mois.

Perruques, rouges à lèvres, paillettes... la chasse à la prochaine Drag Superstar canadienne est officiellement ouverte! La première saison qui a couronné Priyanka, a permis à deux artistes montréalais — la jeune Kiara et la grande Rita Baga de nous faire honneur en terminant respectivement en huitième et deuxième place.

On a du même coup appris que Canada’s Drag Race est devenu la série canadienne la plus populaire de l’histoire de la plateforme Crave. Pas de surprise alors que le casting soit maintenant ouvert pour une deuxième saison, qui entrera en production rapidement malgré la pandémie et qui comptera 10 épisodes.

Les artistes drag de partout au Canada qui souhaitent mettre en valeur leur charisme, leur originalité, leur aplomb et leur talent peuvent désormais soumettre leur candidature en anglais et en français à l’adresse www.crave.ca/canadasdragrace. Celles qui seront retenues pour la suite de l’aventure seront contactées au plus tard le 1er mars prochain. Tous les concurrents doivent être âgés de 19 ans ou plus et être citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada.

Canada’s Drag Race, qui est disponible pour le public en anglais et en français, est produite à Toronto par Blue Ant Studios en association avec Crave et World of Wonder. Crave a également révélé que l’humoriste et producteur Trevor Boris (Big Bother Canada, Paradise Hotel) se joint à Canada’s Drag Race en tant que showrunner (directeur de série) pour la saison 2.

« Nous sommes enchantés de présenter aux fans une nouvelle saison de Canada’s Drag Race, aux côtés de Blue Ant et de Crave. Le public peut s’attendre à encore plus de charisme, d’originalité, de culot et de talent de la part des inspirants artistes drag canadiens », ont déclaré les producteurs exécutifs Randy Barbato et Fenton Bailey, de World of Wonder.

Après une saison inaugurale très réussie, remplie d’histoires personnelles émouvantes, d’une concurrence féroce, d’une bonne dose de maquillage et d’une accolade de l’icône canadienne Céline Dion, Canada’s Drag Race est maintenant diffusé sur OutTv et sur demande dans plus de 160 pays sur la plateforme SVOD WOW Presents Plus de World of Wonder, ainsi que sur Logo aux États-Unis, BBC Three au Royaume-Uni, Stan en Australie et YES en Israël.