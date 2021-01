Apparemment, RuPaul pourrait animer le Drag Race Australia

Bien que RuPaul a déjà annoncé qu’il animerait quatre saisons de RuPaul's Drag Race cette année, il semble que la vedette pourrait en ajouter une autre à la liste.

Quand on a officialisé en 2019 qu’il y aurait une édition de Drag Race australienne, la production avait indiqué que bien que RuPaul ferait des apparitions, il n’animerait pas la compétition. Mais selon site web, il est maintenant fort probable que la vedette anime cette première édition Down Under.

D’abord Initialement diffusé en 2020, Drag Race Australia est l’un des plus réçents ajouts internationaux de l’empire de Ru produite par World of Wonders.

Après la compétition originale basée aux États-Unis, la Switch Drag Race a été lancée au Chili. Puis est venue la Drag Race Thailand, qui n'a malheureusement duré que deux saisons. RuPaul's Drag Race U.K. a été la première version internationale à faire venir la reine de la traînée et à s'impliquer physiquement, tandis que la course canadienne de dragsters et la course de dragsters Holland ont toutes deux opté pour des talents locaux. Vient maintenant l'Australie.

Selon le magazine Express, RuPaul s'est rendu en Nouvelle-Zélande pour la mise en quarantaine et le tournage afin d'héberger la franchise. Drag Race Australia y tournera en raison de certaines restrictions toujours en place en Australie en raison de la pandémie mondiale en cours. L'animateur historique, lauréat d'un prix Emmy, dirigera 12 reines à travers dix épisodes. Cela vaut la peine de noter que le mari de Ru, Georges LeBar est australien.

Chaque fois que l'émission sera diffusée, elle sera diffusée sur Stan en Australie et devrait être diffusée sur WOW Presents Plus à l'international. Certains croient que le choix d'aller avec Ru comme hôte est en réponse à la course de dragsters du Canada, où les fans inconditionnels n'étaient pas satisfaits des décisions de jugement. Certains commentaires et critiques critiqués par des panélistes comme Jeffrey Bowyer-Chapman qui a fonctionné en tant que membre d'un groupe d'hôtes, mais n'est pas connu comme un artiste de drag.

La nouvelle série pourrait faire ses débuts cette année. Si c'est le cas, il rejoindra la saison 13 de Drag Race en cours, la série 2 de Drag Race UK qui devrait être lancée dans une semaine, ainsi que la saison 6 des All Stars, la série 3 de Drag Race UK, la saison 2 de Drag Race Canada et la première saison de Drag Race Spain prévue pour 2021.