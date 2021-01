Un couple gai a adopté six frères et sœurs pour ne pas séparer la fratrie

Aux États-Unis, un couple gai a adopté une fratrie de six enfants. Les frères et sœurs étaient placés dans différentes familles d’accueil. En 2019, Steve et Rob Anderson-McLean ont adopté six frères et sœurs. Les époux originaires de Pennsylvanie rêvaient de fonder une grande famille unie.

Ensemble depuis 18 ans, Steve et Rob se sont mariés dans le Maryland en 2013. Le couple a élevé deux fils, Parker, 25 ans, et Noah, 21 ans, issus d'un précédent mariage.

Lorsque les garçons ont quitté la maison pour voler de leurs propres ailes, Steve et Rob ont compris qu’ils avaient encore beaucoup d’amour à donner. Ils ont pris la décision d’adopter un enfant.

Il y a deux ans, les Anderson-McLean ont rencontré Carlos, Guadalupe, Maria, Selena, Nasa et Max. Les frères et sœurs, âgés de sept à quatorze ans, étaient placés dans différentes familles d’accueil depuis cinq ans.

«Nous avons vu leurs photos et nous sommes tombés amoureux», a déclaré Rob à l’émission télévisée Good Morning America. « Tant de frères et sœurs sont séparés parce que les gens veulent juste adopter les plus jeunes enfants. Steve et moi savions que ces enfants avaient besoin d'être ensemble ».

Au cours de l’été 2018, les enfants ont passé le mois de juin aux côtés du couple. Une expérience qu’ils n’oublieront jamais : « Après la première semaine, ils ont demandé s'ils pouvaient rester chez nous pour toujours », a indiqué Steve, 48 ans.

Une famille heureuse

Le 23 mai 2019, les deux époux ont officiellement adopté toute la fratrie : « Nous n'avons jamais imaginé que nous aurions la chance ou la bénédiction d'en avoir six », a confié le couple.

Aujourd’hui, les six frères et sœurs portent le nom de Anderson-McLean et semblent très heureux et épanouis : « J’ai enfin une vraie famille », a déclaré Carlos à Steve.