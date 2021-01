5 choses que les plateformes de médias sociaux peuvent faire pour lutter contre la désinformation anti-LGBT

Les plateformes de médias sociaux ont un problème majeur de désinformation anti-LGBTQ qui permet aux mythes, aux mensonges et au contenu trompeur de se propager à un large public et de gagner un engagement élevé.

Ces plateformes ont parfois montré qu'elles étaient capables de réprimer la désinformation et de supprimer ou de signaler le contenu trompeur, mais elles ne sont pas cohérentes dans l'application de leurs propres politiques et la protection des personnes LGBTQ. Ils peuvent entreprendre plusieurs actions pour le faire en 2021.



En juillet, une étude Media Matters a révélé que sur une période d'un an, les sources de droite ou d’extrême droite ont généré près des deux tiers du total des interactions Facebook sur des contenus liés aux réalités trans qui ont eu plus de 100 000 interactions (réactions, commentaires, partages). En particulier, plus d'un tiers du contenu qui répondait aux critères de l'étude concernait les athlètes trans et les soins médicaux pour les jeunes trans publiés par des médias de droite.



Lorsque YouTube et Facebook permettent aux groupes et aux médias anti-LGBTQ d'attaquer et de diffuser de la désinformation sur les personnes trans, il y a des conséquences réelles. Les récits préjudiciables détournent l'attention des problèmes importants auxquels la communauté est confrontée, tels que la discrimination dans l'emploi et les taux élevés de violence. Et lorsque les jeunes trans et leurs familles utilisent ces plateformes, ils sont alimentés par un flot de désinformation qui pourrait amener les parents à refuser à leurs enfants les soins critiques ou à rejeter leur identité, ce qui peut nuire au bien-être physique et mental des enfants trans.



L'échec des plateformes de médias sociaux à empêcher la propagation de la désinformation anti-LGBTQ survient également alors que les conservateurs allèguent des préjugés contre le contenu de droite, en particulier sur Facebook, que Media Matters a largement et à plusieurs reprises démystifié.

Malgré cela, Facebook a le plus souvent cédé aux demandes conservatrices.



En vertu des directives communautaires existantes ou nouvelles, les plateformes de médias sociaux ont supprimé le contenu anti-LGBTQ, y compris le contenu qui compare le fait d'être trans à une maladie mentale et qui fait la promotion de la thérapie de conversion, une pratique néfaste qui cherche à changer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre des personnes LGBTQ. . Cependant, l'application de ces règles par les plates-formes est incohérente et inadéquate, et la désinformation est toujours endémique. Voici cinq mesures que les plates-formes peuvent prendre pour aider à arrêter la propagation de la désinformation anti-LGBTQ:

1. YouTube devrait appliquer sa politique en matière de discours de haine interdisant le contenu qui dit qu'être trans est une maladie mentale.

YouTube a une politique en matière de discours de haine qui interdit les allégations "selon lesquelles des individus ou des groupes sont physiquement ou mentalement inférieurs, déficients ou malades" sur la base de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, entre autres catégories. En vertu de cette politique, plusieurs vidéos ont été supprimées pour comparer le fait d'être trans à une maladie mentale, mais de nombreuses autres restent sur la plateforme. YouTube doit systématiquement appliquer cette politique existante et supprimer les vidéos qui la transgressent. En novembre, la plateforme a supprimé deux vidéos anti-trans du réseau de propagande de droite PragerU, The Candace Owens Show, pour avoir enfreint cette politique. Dans les deux vidéos, l'animatrice Candace Owens a comparé le fait d'être trans à la schizophrénie. Elle a comparé le fait d'être trans à un «trouble mental» chez l'une et les personnes trans à des «anorexiques» chez l'autre. Cependant, Media Matters a trouvé plusieurs autres vidéos encore sur YouTube qui font la même chose. Par exemple, un autre épisode du Candace Owens Show met en vedette l'activiste «ex-trans» Walt Heyer, qui a qualifié le fait d'être trans de «trouble psychologique» et a déclaré que les personnes trans adultes ne sont pas réellement transgenres mais souffrent plutôt d'un «trouble fétichiste sexuel». Lors d'un clip d'un épisode de The Joe Rogan Experience sur YouTube, l'animateur Joe Rogan et son auteur invitée anti-trans Abigail Shrier ont comparé le fait d'être trans à se convaincre que vous aviez un problème de «coupure, possession démoniaque, sorcellerie, anorexie, boulimie». De plus, une autre vidéo d'une conférence anti-trans au groupe de droite, la Heritage Foundation, comprend des panélistes affirmant que de nombreux enfants trans sont atteints de «troubles neuropsychiatriques» et que leur affirmation les «rend déprimés et anxieux à propos de qui ils sont». En fait, les jeunes trans sont moins susceptibles de souffrir de dépression et d'idées suicidaires s'ils sont acceptés.

2. Facebook devrait continuer à supprimer les publications et les pages de thérapie pro-conversion.

En juillet, Facebook et Instagram ont annoncé une politique interdisant les publications qui «annoncent ou promeuvent» la thérapie de conversion, et après le rapport de Media Matters, Facebook a par la suite supprimé plusieurs publications et une page à cet effet. Malgré la politique et l'action, certains des messages supprimés ont été rétablis et d'autres messages similaires et pages de thérapie pro-conversion restent actifs sur le site. Facebook doit constamment appliquer sa politique et prendre des mesures contre les publications et les pages qui enfreignent à plusieurs reprises les règles. En octobre, Facebook a supprimé la page du groupe de thérapie pro-conversion Restored Hope Network, qui a constamment promu la pratique. Cette page est restée hors de la plate-forme depuis lors. Cependant, en juillet, Facebook a supprimé plusieurs publications de la page Facebook de la Fédération internationale pour le choix thérapeutique et de conseil (IFTCC), un réseau mondial de praticiens de la thérapie de conversion, mais a par la suite rétabli plusieurs de ces publications. Ces articles citent des «thérapeutes» de conversion de premier plan et incluent une vidéo avec des conseils pour les praticiens de la thérapie de conversion et d'autres qui suggèrent à tort que «la thérapie de schéma» et «les professionnels et les mentors pastoraux» peuvent réussir à changer les personnes LGBTQ. On ne sait pas pourquoi ces publications ont été rétablies, car Facebook est notoirement opaque sur ses politiques et leur application. Plusieurs articles de l'IFTCC n'ont jamais été supprimés, y compris plusieurs articles suggérant que les gens ne sont pas intrinsèquement LGBTQ et un autre qui dit: «Non seulement il est inexact de dire aux clients que le changement n'est pas possible, mais il est également contraire à l'éthique pour les thérapeutes d'imposer leurs agendas aux clients. . » De plus, la page Facebook du groupe de thérapie pro-conversion Voice of the Voiceless (Voiceless) a publié des témoignages de personnes affirmant que la thérapie de conversion était efficace ou qui auraient autrement affirmé avoir changé leur orientation sexuelle. Il a également mis en évidence des praticiens de la thérapie de conversion, des conférences et des webinaires. Jusqu'à présent, Facebook n'a pris aucune mesure sur ces publications ou la page VoV.

3. Les plates-formes devraient adopter des politiques interdisant explicitement les dénominations et les erreurs de sexe.

En 2018, Twitter a mis à jour sa politique de conduite haineuse - qui interdit «les insultes répétées et / ou non consensuelles, les épithètes, les tropes racistes et sexistes, ou tout autre contenu qui dégrade quelqu'un» - pour inclure «le mépris ciblé ou le dénomination des personnes transgenres». Facebook et YouTube, cependant, ne bénéficient pas de ces mêmes protections; ils doivent suivre l'exemple de Twitter afin de protéger les utilisateurs LGBTQ contre le harcèlement et la discrimination. Le mépris, c'est quand une personne est désignée comme un sexe différent de celui auquel cette personne s'identifie, et le dénomination est quand quelqu'un appelle une personne trans par «le nom qu'elle utilisait avant sa transition» plutôt que par le nom qu'elle utilise actuellement. La politique de Facebook en matière de discours de haine en vertu de ses normes communautaires interdit spécifiquement les «déclarations niant l'existence» et faisant référence aux personnes transgenres ou non binaires comme «elle». Ses politiques en matière d'intimidation et de harcèlement interdisent de cibler des particuliers avec «des allégations concernant une relation amoureuse, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre». De même, la politique de YouTube en matière de harcèlement et de cyberintimidation stipule: "Nous n'autorisons pas non plus le contenu qui cible un individu avec des insultes prolongées ou malveillantes basées sur des attributs intrinsèques", notamment l'orientation sexuelle et l'identité de genre. En outre, la politique en matière de discours de haine de la plate-forme stipule qu'elle "supprimera le contenu encourageant la violence ou la haine contre des individus ou des groupes en fonction" d'attributs tels que l'orientation sexuelle, l'identité et l'expression de genre, et le sexe ou le genre.

4. Les plateformes devraient cesser de monétiser la désinformation anti-trans et la haine.

Les plateformes de médias sociaux YouTube et Facebook ont gagné de l'argent grâce aux publicités anti-LGBTQ et ont aidé des groupes de droite à collecter des fonds à partir de contenus anti-trans, malgré des politiques qui l'interdiraient. Ils devraient appliquer et renforcer ces politiques et empêcher la monétisation de la transphobie. Lors de l'élection de 2020, Facebook a gagné des milliers de dollars de l'American Principles Project, un groupe anti-LGBTQ qui a diffusé des publicités trompeuses sur les enfants trans et la loi sur l'égalité afin de faire campagne contre des candidats démocrates, dont Joe Biden. Facebook a supprimé certaines des publicités après que Politifact a constaté que les affirmations des publicités incluaient des prédictions "nous ne pouvons pas vérifier les faits" et qu'une annonce "manquait de contexte et pouvait induire les gens en erreur". Malgré cela, le groupe a finalement diffusé des annonces répétant ces affirmations qui n'ont pas été supprimées. En outre, Facebook a autorisé le média anti-LGBTQ The Daily Wire à diffuser des publicités politiques payantes - y compris au moins une qui cible et trompe l'acteur Elliot Page pour s'être présenté comme trans - malgré son interdiction temporaire. De même, YouTube a permis à PragerU de récolter plus de 25000 $ sur une vidéo mettant en vedette un client du groupe extrémiste anti-LGBTQ Alliance Defending Freedom, qui a à plusieurs reprises méprisé les athlètes trans et suscité la peur au sujet de leur participation à des sports. Le programme YouTube Giving stipule que les organisations à but non lucratif doivent respecter le règlement de la communauté YouTube qui est censé protéger les personnes trans. Le programme indique que les organisations participantes doivent «suivre les politiques de monétisation de YouTube à la fois sur et hors de YouTube», ce que PragerU a maintes fois enfreint.

5. Facebook devrait cesser d'autoriser The Daily Wire à utiliser un réseau coordonné de pages pour diffuser de la désinformation.

Le Daily Wire est un média de droite extrêmement prospère qui diffuse régulièrement de la désinformation et du sectarisme anti-LGBTQ à travers du contenu en ligne, des podcasts et des réseaux sociaux. Il exploite un réseau de pages Facebook qui partagent le même contenu en même temps, l'aidant à atteindre un large public. Facebook devrait cesser d'autoriser ces pages à diffuser le contenu du point de vente de manière coordonnée. Facebook a commencé à marquer ces pages comme étant exploitées par Daily Wire après une série de rapports sur les informations populaires de Judd Legum, et plusieurs pages affichent désormais la langue qu'elles sont «Fièrement gérées par le Daily Wire». Ces pages ne révélaient auparavant pas cette relation. Bien que la relation entre les pages et le point de vente soit plus transparente, Facebook permet toujours au réseau coordonné de jouer avec le système et de gagner un engagement élevé. En octobre 2019, Legum a rapporté comment le réseau de Daily Wire semblait enfreindre la politique de comportement inauthentique coordonné de Facebook, qui supprime les réseaux de pages qui induisent en erreur «sur l'identité, le but ou l'origine de l'entité qu'ils représentent» et utilisent «plusieurs Facebook ou Instagram actifs »pour ce faire. Facebook a initialement nié que Daily Wire avait enfreint les règles de partage de contenu, mais Popular Information a rapporté en juillet que Facebook a finalement reconnu que le point de vente enfreignait «les politiques contre les relations payantes non divulguées entre les éditeurs». L'utilisation de ce réseau par le Daily Wire l'aide à diffuser du contenu anti-trans et d'autres contenus de droite et de la désinformation à un large public. En fait, une étude Media Matters a révélé que The Daily Wire était l'un des médias les plus réussis à publier sur les questions transgenres au cours d'une période d'un an. Le Daily Wire compte plusieurs experts anti-LGBTQ avec de grandes plateformes médiatiques, dont Matt Walsh, Michael Knowles et Ben Shapiro, le fondateur du site. Leurs pages Facebook partagent également du contenu exactement en même temps que les autres pages du réseau du point de vente.

(Cet article a été initialement publié par Media Matters et est republié avec autorisation.)