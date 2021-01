Dans la version doublée en turque Andréa de « Dix pour Cent », est… hétéro !

L’adaptation de la série française Dix pour Cent pose problème en Turquie. Enfin, c’est plutôt l’un des personnages principaux, celui d’Andréa Martel, agente de stars lesbienne incarnée par Camille Cottin qui dérange.

L’actrice elle-même déplore d’ailleurs ce changement dans une interview pour le Guardian durant laquelle elle explique : « En Turquie, mon personnage est soudainement devenu hétérosexuel, ce qui est vraiment regrettable puisque le fait qu’elle soit lesbienne fait partie de son identité. » Un constat que l’on partage. Modifier le personnage d’Andréa c’est amputer la série de sa tonalité progressiste.

Rien de très étonnant cependant venant de la Turquie qui est plutôt spécialiste en la matière. En effet, bien que l’homosexualité soit légale dans le pays, une hostilité forte pèse sur la communauté LGBTQ+. En mai dernier, les autorités turques avaient déjà demandé le retrait d’un personnage gay du scénario de la série If Only qui aurait du être tournée dans le pays. Netflix avait refusé ces conditions homophobes émises par Haut-conseil audiovisuel turc et n’avait donc pas obtenu d’autorisation de tournage.