« Ce vaccin (contre le Coronavirus) vous rendra gai » clâme un rabbin

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a des gais dans le monde? – Voici la réponse: «Tout vaccin réalisé par un substrat fœtal, et nous en avons la preuve, provoque des tendances opposées. Le vaccin que vous prenez contre le corona est aussi à partir d’un substrat fœtal, et ici aussi , il peut provoquer des tendances opposées. Ce sont des substances prises d’embryons qui ont été délibérément avortés … ou tués et dont certains de leurs composants ont été prélevés. » Au rayon délire, on ne fait pas mieux...

Derrière ces mots se cache le rabbin ultra-orthodoxe Daniel Assor, conférencier populaire sur YouTube et les réseaux sociaux. Le rabbin Assor dirige le Centre de plaidoyer juif et de prévention de l’assimilation, qu’il a créé, « Clear Language », et s’occupe du domaine du plaidoyer juif avec les religions du monde et a même publié plusieurs livres sur le sujet.



Ce n’est pas la première fois que le nom du rabbin Assor fait la une des journaux dans un contexte controversé. Il y a environ cinq ans, le rabbin a promu « King Hi » en Israël, un homme qui a été présenté comme un roi africain exilé et un représentant des tribus juives perdues, et l’a même présenté aux grands du secteur ultra-orthodoxe, y compris le rabbin Chaim Kanievsky – qui lui a accordé la « Bénédiction des rois ».

Pendant une décennie, il a également essayé d’aider « King Hi » à organiser une réunion des « Rois d’Afrique » pour la prière devant le Mur des Lamentations à l’occasion de la fête de Souccot, et à cet effet, il l’a rencontré avec le ministre des Religions de l’époque, David Azulai. Peu de temps après, il est devenu clair que « King Hi » n’était pas un roi africain mais un missionnaire chrétien qui avait réussi à tromper le rabbin pendant une décennie. « Il s’est avéré qu’il présentait de faux documents », a-t-il dit à l’époque, « il a menti aux grands hommes d’Israël et il s’est avéré qu’il n’était pas roi, mais qu’il continue à faire du travail à l’étranger ».

Outre le lien incorrect entre les vaccins et l’homosexualité, le rabbin Assor fait des conférences et vidéos sur sa chaîne YouTube sur le virus corona. Selon les théories répandues depuis une décennie, et similaires aux théories répandues par le rabbin Amnon Yitzchak et d’autres, le corona et les vaccins contre elle sont l’action d’un «gouvernement mondial malveillant», dans lequel les maçonniques, les Illuminati, Bill Gates et d’autres tentent d’établir un «nouvel ordre mondial».

Le rabbin Assor affirme que la distribution de vaccins à travers le monde est en fait le but de «diluer la population mondiale», «Agenda 21», comme l’appellent les négationnistes du Corona. Selon lui, l’Organisation mondiale de la santé, Pfizer et Moderna sont des «organisations criminelles» qui induisent délibérément en erreur les grands de la communauté ultra-orthodoxe et leur présentent de fausses données sur l’efficacité du vaccin et son contenu pour encourager la vaccination.