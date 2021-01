Les propos sexistes, homophobes et irrespectueux vis-à-vis des handicapés d’un très populaire chatbot sud-coréen ont suscité sa désactivation! Scatter Lab a présenté ses excuses quant à ces propos, en ajoutant qu'ils ne représentaient pas les valeurs de l'entreprise.

Un chatbot sud-coréen très connu en Corée du Sud a dû être désactivé. En cause, les propos controversés tenus par ce robot conversationnel, qui permet aux internautes de discuter avec ce qui serait une étudiante de 20 ans. Lee Luda, développé par la startup basée à Séoul Scatter Lab pour fonctionner via Facebook Messenger, avait rencontré un énorme succès dès son lancement en décembre en raison de la spontanéité et du caractère naturel des réponses faites par l'intelligence artificielle. Elle avait rapidement attiré plus de 750 000 utilisateurs.

Lee Luda répondait grâce à un algorithme développé à partir de données collectées sur 10 milliards de conversations sur Kakao Talk, la première application de messagerie du pays. Mais le chatbot a vite été au coeur de polémiques en raison de ses réponses haineuses, au point que ses développeurs ont été contraints de le suspendre mardi. Sur la capture d'écran d'une conversation, on peut ainsi voir l'étudiante virtuelle assener qu'elle «méprise» les gais et les lesbiennes. Interrogée au sujet des personnes transgenres, Luda explose : «Vous me rendez folle. Ne répétez plus cette question. J'ai dit que je ne les aimais pas.»

Dans une autre conversation, elle explique que les personnes à l'origine du Mouvement #MeToo étaient «juste des ignorants», ajoutant: «Je les méprise complètement». Elle affirme par ailleurs qu'elle «préférerait mourir» plutôt que de vivre avec une personne handicapée.