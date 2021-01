Quand Rita met de la couleur dans Big Brother

Rita Baga qui est connu pour son franc parler et une personnalité colorée, donne le ton dans l’immense maison de l’Île Bizard où sont confinés les 15 célébrités qui, pendant 13 semaines, seront coupés de tout contact avec l'extérieur et vivront ensemble 24h sur 24h.

La célèbre drag queen montréalais qui s'est démarquée l'an dernier à Canada's Drag Race est arrivant en deuxième position est déjà l'une de nos candidates préférées de Big Brother Célébrités.

Outre Rita Baga (Jean-François Guevremont), on y retrouve le chanteur Maxime Landry (ouvertement gai) , de même que François Lambert, Camille Felton, Kevin Lapierre (de OD), Emmanuel Auger, Marie-Chantal Toupin, Jean-Thomas Jobin, Kim Clavel, Laurence Bareil et Richardson Zéphir se joignent à Claude Bégin, Geneviève BorneetLysandre Nadeau et la déjantée Varda Étienne, qui pourrait bien devenir une des préférées…

Jean Pascal, qui avait été annoncé comme candidat, a dû se désister parce qu’un engagement professionnel s’est ajouté dans son horaire.

Durant le premier épisode, François Lambert a été nommé patron de la maison après le défi du mur. Lui et Marie-Chantal Toupin se sont rendus à la fin de l’épreuve. Geneviève Borner, Jean-Thomas Jobin et Emmanuel Auger, qui n’ont pas pris part à l’épreuve, ont pris la difficile décision de choisir le patron de la semaine.

Déjà, il y a des alliances qui sont en train de se former entre les participants. Pour voir la suite regardez l’émission dimanche à 19h, pour assister à la première élimination et soyez à l’écoute de la quotidienne, du lundi au jeudi 18h30, ou regardez ce que vous avez manqué en rafale sur Noovo.va