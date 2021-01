Le président français, d'accord avec la famille de Rimbaud, et écarte l'entrée du poète au Panthéon

Emmanuel Macron écarte l'idée de faire entrer Arthur Rimbaud au Panthéon, suivant en cela la volonté des descendants du poète, malgré une pétition en ce sens au nom, notamment, de la reconnaissance de l'homophobie dont le poète a été victime.

«Je ne souhaite pas aller à l'encontre de la volonté manifestée par la famille du défunt. La dépouille d'Arthur Rimbaud ne sera pas déplacée» du caveau familial de Charleville-Mézières, a écrit mercredi le chef de l'Etat à l'avocat de la famille.

Une pétition réclamait la panthéonisation conjointe d'Arthur Rimbaud et de son amant Paul Verlaine, signée de presque tous les anciens ministres de la Culture et soutenue par l'actuelle ministre Roselyne Bachelot.

Ce sont«deux poètes majeurs de notre langue» et «aussi deux symboles de la diversité. Ils durent endurer l'homophobie implacable de leur époque. Ils sont les Oscar Wilde français. Ce ne serait que justice de célébrer aujourd'hui leur mémoire en les faisant entrer conjointement au Panthéon», écrivaient les pétitionnaires, dont des célèbres écrivains, intellectuels, académiciens et universitaires.

En septembre l'arrière-petite-nièce d'Arthur Rimbaud, Jacqueline Teissier-Rimbaud, avait dit son opposition à cette double panthéonisation, en critiquant l'accent mis sur leur relation, une position partagée par l'association Les Amis de Rimbaud. S'ils font ensemble leur entrée au Panthéon, "tout le monde va penser 'homosexuels', mais ce n'est pas vrai. Rimbaud n'a pas commencé sa vie avec Verlaine et ne l'a pas terminée avec lui, ce sont juste quelques années de sa jeunesse", a déclaré Jacqueline Teissier-Rimbaud à l'AFP, précisant que son fils et ses petits-enfants partageaient son point de vue.

«De façon générale, les Amis de Rimbaud sont enclins à penser que ce qui est proposé ne convient pas au personnage d'Arthur», avait indiqué son président Alain Tourneux. «Associer Rimbaud et Verlaine de façon définitive, ad vitam aeternam, n'est pas envisageable, c'est sans doute exagéré».

Le chef de l'État, seul habilité à décider qui entre dans les nécropole des grands hommes, a tranché pour la négative, au nom de la volonté de la famille, sans mentionner dans son courrier la question de la reconnaissance de l'homophobie. "Compte tenu du rôle particulier que joue le Panthéon dans la construction d'une mémoire républicaine partagée, je ne souhaite pas aller à l'encontre de la volonté manifestée par la famille du défunt», dit-il.

Arthur Rimbaud «restera inhumé aux côtés des siens, dans le caveau familial du cimetière de Charleville-Mézières, sa ville natale et dernière demeure», ajoute Emmanuel Macron, rendant hommage à une «figure majeure de la littérature française, poète incontournable et esprit rebelle».

«Le président Macron a respecté les voeux de la famille. C'est un geste qu'elle n'attendait pas et qu'elle apprécie. Emmanuel Macron a su passer outre les lobbies intello parisiens», s'est félicité Me Emmanuel Ludot, avocat de la famille Rimbaud.

Un nouveau Panthéon

Roselyne Bachelot avait en revanche souligné l'importance qu'aurait une telle reconnaissance de leur homosexualité. L'un des auteurs de la pétition, l'écrivain Frédéric Martel, a regretté jeudi la décision présidentielle, fustigeant des héritiers anti-gais et un président «prétendument lettré» et réclamant une plus grande diversité dans la crypte du Panthéon.

«L'entrée au Panthéon de Rimbaud est un mouvement symbolique au long cours qui consiste à désinstitutionnaliser le Panthéon, non pas à institutionnaliser la poésie. Ce ne sont pas des héritiers auto-proclamés, quelques soixante-huitards anti-gais, ni l'élu prétendument lettré d'un quinquennat républicain à bout de souffle qui empêcheront l'entrée de la poésie au Panthéon, celle de sa plus grande diversité, et la nécessaire reconnaissance de l'homophobie dont Verlaine et Rimbaud ont été les victimes», a-t-il réagi. «L'heure d'un nouveau Panthéon, plus proche des Français, plus représentatif, arrivera, inexorablement».

