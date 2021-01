L'acteur Luke Evans n'est plus avec Rafael Olarra

Après des mois de rumeurs, l’acteur gallois Luke Evans a confirmé la rupture avec son compagnon, Rafael Olarra dans une entrevue avec le journal londonien The Times.

Les deux hommes s’étaient rencontrés en l’été de 2019 et ils ont officialisé leur relation en février 2020 en publiant des photos de leurs vacances en Hawaii.

Les rumeurs de leur séparation datent d’octobre 2020 quand il s’est désabonné du compte Instagram de Rafael Olarra, qui est un directeur artistique renommé. La vedette de la série The Alienist et des films La belle et la bête, Midway, The Girl on the Train, et les trois de la franchise The Hobbit, pour n’en nommer que quelques-uns, a également supprimé les photos d’Olarra dans son compte personnel.

« C’est comme ça. » C’est ainsi que Luke Evans a confirmé la séparation, sans ajouter aucun détail.

L’acteur a également exprimé son envie d’avoir une relation plus sérieuse, et d’avoir une famille.

« J’y ai beaucoup pensé, et plus je vieillis, plus je crois que c’est le moment de le faire. » a-t-il confié à propos de son désir d’avoir un enfant. « Je ne voudrais pas être un vieux père… mais je voudrais forcement être un père » a-t-il continué. « Il y a une grande satisfaction à transmettre ses expériences et à élever un être humain fort, ouvert d’esprit et gentil qui vivrait sa vie et ferait quelque chose du bien. »

Suite à la publication de l'entrevue qu'il a accordé au Times londonien, l’acteur gallois a exprimé sa colère contre des médias à potins qui ont repris ses propos pour en faire leurs propres versions de ce qui s’est passé entre lui et Olarra.

« Juste pour être bien clair, personne, je répète, personne est au courant de ce qui se passe dans ma vie personnelle à part moi-même. Un simple commentaire dans un entretien pour un magazine, ne donne rien de plus aux tabloïds. S’ils décident d’en faire des histoires sensationnelles à propos de ma vie personnelle, c’est leur choix, ils veulent imprimer cela sur leurs pages, je comprends. Mais en réalité, ils savent très peu de ce qui se passe dans ma vie » a-t-il écrit dans sa story sur Instagram.

Dans l’entretien, Luke Evans évoque son prochain rôle qui sera pour lui le premier rôle gai de sa carrière « C’était sympa d’incarner un personnage gai après toutes ses années et toutes ses rôles » a-t-il dit parlant de cette expérience dans la série Nine Perfect Strangers.

Crée par David E. Kelley et diffusée par la plate-forme Hulu de l’univers Disney, Nine Perfect Stangers sera diffusé au cour de cette année. Parmi les acteurs qui en font partie, outre Evans, notons Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Manny Jacinto, Samara Weaving et Regina Hall.