Javicia Leslie est une nouvelle Batwoman pour une nouvelle ère

La star bisexuelle mène la charge pour un univers DC diversifié Lorsque l'actrice principale Ruby Rose a pris la décision surprenante de quitter son rôle titulaire sur Batwoman après sa première saison sur The CW, la showrunner Caroline Dries et son équipe créative se sont vu confier une tâche apparemment impossible: comment faire pour continuer une gramde série de super-héros sans refondre le rôle principal?

La réponse, semble-t-il, était assez simple: vous créez un nouveau personnage, qui aidera à inaugurer une nouvelle ère d'inclusivité pour l'une des super-héroines LGBTQ2S + les plus importantes

Dans une première pour l'univers DC, Javicia Leslie est entré dans l'histoire ce week-end en tant que première Black Batwoman — et la première actrice noire et bisexuelle à revêtir la cape et le capuchon pour ce rôle emblématique.

L'ancienne star de God Friended Me jouera Ryan Wilder, un ancien trafiquant de drogue sympathique et désordonné qui a passé des années à vivre dans une camionnette avec son usine bien-aimée et à esquiver la police de Gotham City. Avec un casier judiciaire, les perspectives d’emploi de Ryan sont minces, voire nulles, et elle est obligée de masquer la douleur de son passé avec de mauvaises habitudes.

Dans la nouvelle saison, Ryan découvre et décide d’essayer le le costume de chauve-souris de Kate Kane, ce qui l’inspire finalement à prendre en main sa vie et à demander justice dans un système qui lui a toujours fait défaut. Bien qu'elle soit très différente de sa prédécesseure, Ryan perpétue l'héritage de Kate non seulement en tant que nouvelle justicière masquée, mais également en tant que lesbienne, poursuivant l'engagement de l'émission à ajouter encore plus de diversité à l’Arrowverse de DC Comics.

La saison 2 de Batwoman est présentée sur CW et Showcase au Canada.