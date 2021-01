The World to Come ou la naissance d’un amour

Vanessa Kirby (The Crown) sera à l'affiche d’un film d'époque, où deux femmes entreprennent au 19e siècle une relation intense et dangereuse dans une amérique puritaine

Vous aimez les films d'époque lesbiens? Vous ne voudrez sans doute pas manquer The World to Come. Se déroulant durant la période la conquête de l'Ouest, ce long-métrage raconter comment Abigail, l'épouse d'un fermier, est d’abord fascinée par Tallie, sa nouvelle voisine entreprenante. Une fascination qui va se transformer au fil des mois en passion dévorante, au grand dam de leurs maris qui ne voient pas la situation d’un bien bon oeil.

Réalisé par Mona Fastvold qui signe ici son tout premier long métrage de fiction, The World to Come met en vedette Katherine Waterson (aperçue dans la franchise des Animaux fantastiques) et Vanessa Kirby, qu’on a vu dans The Crown sous les traits de la princesse Margaret. Plus récemment, elle a été aperçue sur le drame Netflix Pieces of a Woman.