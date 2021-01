L’État de l’Indiana veut interdire les thérapies de conversion

L’Indiana, l’État du vice-président LGBTphobe Mike Pence, pourrait être le prochain à interdire la pratique des thérapies de conversion.

Si elles sont votées, les législations déposés par deux députés démocrates de l’Indiana, JD Ford et Sue Errington, « rendraient illégales les pratiques anti-LGBTQ » et « pénaliseraient les entreprises et les habitant.e.s de l’Indiana qui participent à [la] théorie du complot démystifiée », d’après un communiqué de Stonewall Democrats.