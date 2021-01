Jack Lang regrette d'avoir défendu le consentement sexuel pour des mineurs de 13 ans

Interrogé sur Europe 1 dans la foulée de l'affaire Olivier Duhamel, sur une prise de position passée en faveur de la reconnaissance du consentement sexuel des mineurs, l'ancien ministre de la Culture a exprimé ses regrets et évoqué «un vent libertaire» post-mai 68.

Interrogé par Sonia Mabrouk sur sa signature en 1977 d'une tribune défendant le consentement sexuel à partir de 13 ans, Jack Lang a remis cette tribune dans le contexte de son époque. "C'était après 1968 et nous étions portés par un vent libertaire. Cette tribune était inacceptable", s'est-il défendu.

«La loi française se contredit lorsqu'elle reconnaît une capacité de discernement à un mineur de treize ou quatorze ans qu'elle peut juger et condamner, alors qu'elle lui refuse cette capacité quand il s'agit de sa vie affective et sexuelle», pouvait-on notamment lire dans la tribune.

«On était très nombreux à l'époque à signer cette tribune : il y avait Daniel Cohn-Bendit, Michel Foucault, une série d'intellectuels», s'est justifié l'ex-ministre de la Culture.

Et, de fait, parmi les signataires de cette tribune, on retrouvait de nombreuses figures de gauche et d'intellectuels comme Bernard Kouchner, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Louis Aragon, André Glucksmann, Gilles Deleuze, Roland Barthes, Gabriel Matzneff ou Guy Hocquenghem.

Agacé par l'insistance de son interlocutrice, Jack Lang a fini par lâcher "Il y a cinquante ans, on a écrit une connerie. Que dois-je faire ? M'immoler devant vous ? J’ai fait une connerie, et basta, voilà."

Commentant l'affaire Duhamel, accusé d'inceste sur son beau-fils de 14 ans, Jack Lang a affirmé: «C'est une honte ce qui a été accompli par Olivier Duhamel, il n'y a pas de mot pour désigner l'inceste et la pédophilie». Pour lui, «l'omerta existe partout en France. Elle ne concerne pas la gauche, elle ne concerne pas la droite, elle concerne tous les milieux».