La nouvelle tendance sur TikTok, le #BigBankChallenge montrer qu’on a… de bonnes fesses

Nouveau phénomène amusant sur les plateformes sociales TikTok et Twitter, le #BigBankChallenge encourage à montrer ses fesses. Et forcément, on n’a rien contre…

Sur TikTok et Twitter, les défis s'enchaînent à la queue, leu, leu, oserions-nous dire…. Et le dernier en vogue aura de quoi ravir plus d'un d’entre vous. Le défi #BigBankChallenge est simple : il s'agit d'enchaîner quelques mouvements faciles au rythme des paroles de la chanson Mean, qu’interprète $NOT en duo avec la rappeuse Flo Milli.

Les paroles en question disent en substance «J'ai une taille mince,, une belle gueule et un derrière rebondi». Et en prononçant les derniers mots, les participants au défi baissent leur pantalon pour dévoiler le fessier en question…tout en gardant leur sous-vêtement.

Vous avez relevé le défi, faites nous le (sa)voir…