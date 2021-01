Joe Biden nomme Rachel Levine, une pédiatre transgenre, ministre adjointe de la Santé

C'est le début d’une nouvelle ère chez nos voisins du Sud. Après quatre années Trump, où les droits des personnes LGBT+ ont été mis à mal, le nouveau président Joe Biden se présente comme l'opposé de son prédécesseur. Et la nomination de Rachel Levine, pédiatre transgenre, en est un bon exemple.





Le nouveau président a qualifié avec raison la nomination de première «historique». En parlant de Rachel Levine, le Président Biden a exprimé qu’elle «représente un choix historique et extrêmement qualifié pour aider à mener les politiques de santé de notre administration».

Rachel Levine doit «apporter le leadership ferme et l'expertise cruciale dont nous avons besoin pour guider les gens à travers cette pandémie, peu importe d'où ils viennent, leur race, religion, orientation sexuelle, identité de genre ou leur handicap», a-t-il déclaré.

Avant d,accepter ce poste, Rachel Levine était directrice de la Santé de Pennsylvanie. Elle donne également des cours d'université en pédiatrie et en psychiatrie. Diplômée de Harvard et de l'école de médecine de l'université de Tulane, elle a travaillé sur les opioïdes, les troubles de l'alimentation et la médecine LGBT+.

«Depuis que je me suis engagée pour l'État en 2015, j'ai été concentrée à construire un système de santé qui soit favorable à tous les habitants de Pennsylvanie. Je suis fière du travail que j'ai accompli au département de la Santé. Je suis fière du travail réalisé contre des pathologies comme le VIH ou l'hépatite C (...). Mais aussi du travail de notre administration pour l'égalité en matière de santé et d'avoir, personnellement, travaillé à sensibiliser autour des questions d'égalité des personnes LGBTQ", a-t-elle déclaré par communiqué.