L'incendie de la maison de l'acteur porno Matthew Camp, un crime de haine homophobe

L'acteur porno et travailleur du sexe Matthew Camp a annoncé lundi 18 janvier que sa maison, près de New York, avait brûlé au milieu de la nuit jeudi dernier. Selon lui, cet incendie serait criminel et lié à son orientation sexuelle.

«Un pyromane a versé de l'essence sur le porche de ma maison et y a mis le feu dans un crime de haine manifeste», a écrit le jeune homme de 36 ans, qui dirige également le magasin de vêtements LGBT de New York, «Daddy Couture». Au moment du crime, il dormait dans la maison. Il a pu fuir à temps et n'a pas été blessé, mais il a perdu tous ses biens dans l'incendie.

Selon Matthew Camp, son orientation sexuelle semble être la cause de l'attaque. «Partagez l'histoire parce que les homosexuels sont toujours attaqués dans le monde», a-t-il écrit sur Instagram.

L'artiste a également posté une vidéo d'une caméra de sécurité montrant une personne en sweat à capuche marchant sur le porche avec un bidon d'essence, puis renversant du liquide.

Matthew Camp a déjà reçu beaucoup de soutien de la communauté. Une page de recueil de dons mise en place à la hâte lundi a déjà reçu plus de 75 000 dollars US. Plus de 17 000 personnes ont fait un don en ligne dans les 24 heures.

La police de Poughkeepsie a confirmé peu après l'extinction de l'incendie qu'il s'agissait d'un incendie criminel. Elle demande maintenant l'aide du public pour identifier l'agresseur. L'incendie criminel pourrait aussi avoir des origines religieuses: la maison, construite en 1900, appartenait jusqu'à il y a un an à un membre d’une secte, «l'Église de Satan», fondée à San Francisco en 1966. Malgré son nom, "l'Église de Satan" n'est pas un club d'adorateurs du diable, mais une secte religieuse athée.

Matthew Camp, qui compte plus de 650 000 fans sur Instagram, est considéré comme l'un des pionniers du site web «OnlyFans», où tout le monde peut proposer du contenu photo ou vidéo ou du streaming en direct moyennant paiement. Les acteurs porno en particulier ont utilisé ce service afin de pouvoir travailler indépendamment des studios traditionnels.