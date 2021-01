Humour cinglant sur l’inconscience de certains gais par rapport à la COVID

Une vidéo de l’humoriste gai Michael Henry tourne en dérision ceux qui dans la communauté gaie ne «croient pas» à la COVID

Dans cette vidéo sur la chaîne YouTube de l’humoriste, on fait spécifiquement référence à certains hommes gais, qui font la fête pendant la pandémie actuelle ainsi que ceux qui refusent de prendre le vaccin COVID-19.

Dans le clip de quelques minutes, Henry rencontre par hasard sur la rue à West Hollywood Randy, une connaissance. Henry informe Randy qu'il a bien hâte de pouvoir recevoir le vaccin contre la COVID 19, alors que Randy exprime son scepticisme et sa peur d'être inoculé (pensant que le mot «inoculé» signifie «être intoxiqué»), affirmant à plusieurs reprises qu'il refuse de se faire vacciner.

«Mais Chérie, tu fumes des cigarettes et t'ai vu plusieurs fois sniffer de la dope avec des inconnus en baisant aux urinoirs du coin», lui rappelle Henry.

Randy, enthousiaste, partage ensuite ses aventures à Puerto Vallarta, au Mexique, expliquant que lui et «25 de ses amis les plus proches» ont loué une maison de trois chambres pour faire la fête.

«Avez-vous au moins utilisé des masques?» Demande Henry. Randy lui rétorque: «Oh, chérie, ils m'ont utilisé, comme un sale petit cochon.»

Henry fustige Randy pour son comportement égoïste et demande ce qu’il pense accomplir ainsi. «Je suis gai!» rétorque Randy. «J’ai déjà assez fait de sacrifies dans ma vie…»

Pour visionner le clip I JUST GOT BACK PUERTO VALLARTA dans son intégralité, CLIQUEZ ICI et découvrez plus de vidéos de Michael Henry.