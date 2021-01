GAYVN 2021, DÉCOUVREZ LES GAGNANTS…

Connus comme « les Oscars gais de l’industrie de la porno» les prix GayVN sont un événement attendu par la plupart du milieu porno. Les hôtes de la cérémonie, Alec Mapa et Sherry Vine ont remis les prix dans les 29 catégories dans une cérémonie qui s’est déroulée en ligne, le 18 janvier dernier.

A Murdered Hear (dont l’histoire inclus une thérapie de conversion) de NakedSword a été choisi meilleur film de l’année.

Tom of Finland: Leather bar Intitiation a gagné le prix pour meilleure scène. La scène fait partie de la série Tom of Finland sur Men.com qui a célébré le centième anniversaire de l’artiste finlandais.

Après avoir été le premier acteur noir a obtenu le prix du meilleur acteur en 2020, DeAngelo Jackson a remporté cette année le trophée du meilleur entrepreneur de l’année.

Le meilleur début est pour Brock Banks, l’un des protégés de l’acteur Boomer Banks.

Dans 15 catégories, les gagnants ont été choisi par le public : Max Konnor, Trip Richards, Teddy Torres, Cade Maddox, Rocco Steele et une dizaine d’autres.

Voici la liste complète des gagnants :

Meilleur débutant

Brock Banks

Entrepreneur de l’année

DeAngelo Jackson

Meilleur Film toutes catégories confondues

Summer Loves, BelAmi

Meilleure scène Bi

Maya Bijou, Dante Colle & Kaleb Stryker, The Elevator Goes Both Ways, WhyNotBi.com

Meilleur réalisateur

Jake Jaxson & RJ Sebastian, Hollywood & Vine, CockyBoys

Meilleur réalisateur, non-fiction

Steve Cruz, Cake Shop, Raging Stallion

Meilleur scène duo

Rhyheim Shabazz & Sean Zevran, Big Dicks Going Deep, CockyBoys

Meilleur film de l’année

A Murdered Heart, NakedSword

Meilleure scène fétichiste

Dirk Caber, Nate Grimes, Jaxx Thanatos & Kurtis Wolfe, Tom of Finland: Leather Bar Initiation, Men.com

Meilleure scène d’orgie

Riley Finch, Johnny Hands, Jacob Hansen, Garrett Kinsley, Travis Stevens & Ashton Summers, Inside Helix, Helix Studios

Meilleur acteur de l’année

Angel Rivera, A Murdered Heart, NakedSword

Meilleure scène de confinement

Sean Ford & Angel Rivera, Lips Together, 6 Feet Apart, CockyBoys.com

Meilleur acteur dans une rôle secondaire

Sharok, Blood Moon: Timberwolves 2, Raging Stallion

Meilleure scène trois de l’année

Donnie Argento, Jake Nicola & Sharok, Cake Shop, Raging Stallion Studios

Star de l’année sur les réseaux sociaux

Joey Mills

Passif / bottom préféré du public

Rourke

Couple à l’écran préféré du public

Jacob & Harley

Actif \ Top préféré du public

Austin Wolf

Dominant préféré du public

Zilv Gudel

Daddy préféré du public

Rocco Steele

Le débutant le plus sexy préféré du public

Seth Peterson

Bite préférée du public

Cade Maddox

Minet préféré du public

Austin L. Young

Corps préféré du public

Alex Mecum

Fesses préférées du public

Alam Wernik

Ours préféré du public

Teddy Torres

WeCameur préféré du public

Max Konnor

MTM star préféré du public

Trip Richards

GayVN star de l’année

Camran Mac