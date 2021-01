Adaptation prochaine sur Netflix d’un roman graphique gai

Netflix a annoncé la production prochaine de Heartstopper, un roman graphique gai. L’autrice participe au projet de la plateforme.

« Nous sommes profondément attachés à tous les jeunes gens qui parviennent à s’identifier dans notre contenu.», a publié Netflix dans un communiqué. «Et nous avons bon espoir que beaucoup de gens, quels que soient leur âge ou leur identité, se reconnaîtront dans cette série à la fois osée et réjouissante. »

Le projet devrait comprendre huit épisodes. Aucune date n’a pour le moment été annoncée, mais le tournage devrait se tenir au Royaume-Uni.

Heartstopper suit deux collégiens, Charlie Spring, 14 ans, et Nick Nelson, 16 ans. L’un est très sensible et lutte contre ses problèmes mentaux, l’autre est un grand fan de rugby qui possède un optimisme à toute épreuve. Sous les regards de leurs familles respectives, ils vont tous deux se rapprocher pas à pas. Dès lors, une romance va naître entre les deux jeunes adolescents.

Aux manettes, l’autrice de Heartstopper, Alice Oseman, a scénarisé l’intégralité des huit épisodes à paraître sur Netflix.

« J’essaie d’adapter Heartstopper depuis deux ans maintenant et je bosse sur les scénarios depuis un peu plus d’un an», a-t-elle publié sur Twitter. Tellement contente de pouvoir enfin en parler.», a ajouté l’autrice.