Les promesses de Joe Biden à la communauté LGBT

Joe Biden a pris ses fonctions de 46e président des États-Unis, ouvrant la voie à une résurgence des droits LGBT après quatre années de présidence Trump, pendant lesquels ceux-ci ont été piétinés.

Joe Biden a promis d’adopter la loi sur l’égalité au cours de ses 100 premiers jours à la Maison Blanche, ce qui, parallèlement à un vaste programme LGBT, suscite des espoirs auprès des défenseurs de l’égalité pour le temps de sa présidence.

Signe encourageant s’il en est, le nouveau président a signé le décret d’application de la décision de la Cour suprême sur l’égalité des personnes LGBT au travail dès les premières heures de sa prise de fonction.

«Le décret de Biden est le décret le plus substantiel et le plus vaste concernant l’orientation sexuelle et l’identité de genre jamais émis par un président des États-Unis », s'est réjouie l'organisation Human Rights Campaign.

Cette première mesure est l'une des nombreuses promises par le candidat Biden à la communauté LGBT.

Petit inventaire des engagements du nouveau président pour la durée de son mandat à la Maison Blanche :

- L'adoption de la loi sur l'égalité

Il s'agit d'un projet de loi historique modifiant la loi sur les droits civils afin d'interdire la discrimination fondée sur la sexualité et l'identité de genre. La législation accorderait aux personnes LGBT des protections complètes en matière d'emploi, de logement, d'éducation, de financement fédéral, de crédit et de système de jury.

La loi sur l'égalité a été adoptée par la Chambre des représentants dirigée par les démocrates en 2019, mais a été bloquée jusqu'ici au Sénat alors contrôlé par les républicains. Maintenant que les démocrates contrôlent le Sénat, son adoption est "une priorité législative absolue".

- La protection des familles LGBT

Avec l'administration Trump donnant aux agences fédérales d'adoption et d'accueil la liberté de discriminer les couples LGBT, l'un des premiers actes de Biden sera de l'abroger.

En tant que président, il a promis de veiller à ce que les familles ne soient pas victimes de discrimination sur la base de la sexualité ou de l’identité de genre, et que les agences de protection de l’enfance accordent la priorité aux intérêts des enfants, y compris ceux qui sont LGBT.

- Le soutien aux personnes trans et non binaires sur le marché du travail

Biden a été l'un des premiers partisans des droits des trans et a reconnu la discrimination importante à laquelle les Américains trans et non binaires sont confrontés lorsqu'ils cherchent un emploi. Dans le cadre de sa politique LGBT, il a promis de veiller à ce que tous les programmes et ressources de formation de la main-d’œuvre financés par le gouvernement fédéral se concentrent sur cette communauté et en bénéficient.

- La diversité au sein des agences fédérales

Joe Biden s'est engagé à nommer des fonctionnaires fédéraux et des juges qui représentent la diversité du peuple américain, y compris la communauté LGBT. Il souhaite aussi que les agences chargées d'appliquer ces lois reçoivent les fonds dont elles ont besoin pour s'acquitter pleinement de cette obligation.

- La lutte contre le harcèlement anti-LGBT dans les écoles

Biden a fait un certain nombre de propositions pour réduire la violence sexuelle et le harcèlement en ligne chez les jeunes adultes, et notamment chez les étudiants LGBT. Il a également promis de rétablir les lois exigeant que les écoles financées par le gouvernement fédéral interdisent le harcèlement des personnes LGBT et de soutenir l'adoption de la loi sur l'amélioration de la sécurité dans les écoles en matière d'intimidation et de harcèlement.

- L'annulation de l'interdiction des transgenres dans l'armée

Joe Biden s’oppose à l’interdiction des militaires trans au sein de l'armée décidée par Trump, qu'il a qualifiée de "discriminatoire et préjudiciable à la société", et a promis d’inverser cette politique une fois au pouvoir pour permettre aux membres transgenres de servir ouvertement, de recevoir un traitement médical et d'être à l'abri de la discrimination.

- Le rétablissement de la loi sur les soins abordables

Trump a annulé les protections de l'ère Obama pour les personnes trans en vertu de la "loi sur les soins abordables". Joe Biden a promis de garantir aux personnes LGBT un accès complet à tous les soins et ressources appropriés, y compris la chirurgie de changement de genre.

- La fin du VIH aux États-Unis

Dans le cadre de sa promesse de mettre fin à l'épidémie de VIH / sida d'ici 2025, Joe Biden a promis d'actualiser la stratégie de lutte contre le VIH lancée pour la première fois par l'administration Obama-Biden. Cette stratégie promet de "réduire de manière agressive" les nouveaux cas de VIH, tout en augmentant l'accès au traitement. De plus, ses plans de santé fédéraux comprendront le traitement du VIH et couvriront les médicaments préventifs comme la PrEP.

- Le rétablissement des protections pour les étudiants transgenres

Biden a pris de nombreux engagements pour soutenir les jeunes LGBT, à commencer par la garantie que les étudiants trans auront accès à des installations en fonction de leur identité de genre. Lors de son premier jour au pouvoir, il a déclaré qu'il rétablira les directives d'Obama-Biden révoquées par Trump, qui restaureront l'accès des enfants transgenres aux sports, aux toilettes et aux vestiaires conformément à leur identité de genre.

- Le combat contre la violence faite aux femmes trans de couleur

Joe Biden s’est engagé à affecter les ressources fédérales à la prévention de la violence contre les femmes trans, en particulier les femmes trans de couleur au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir.

Il demandera également à son administration de mettre à jour les rapports sur les crimes et les homicides du FBI afin d’y inclure la sexualité et l’identité de genre, aidant les forces de l’ordre à mesurer pleinement l’étendue des crimes commis contre cette communauté.