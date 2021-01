Horoscope de février 2021

Le signe du mois, le Verseau

Le Soleil en Verseau annonce la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Ceux qui sont près de nous. Sur Zoom, en ligne. Ou dans nos rêves. Mais surtout, au jour de la marmotte, on sera au milieu de l’hiver. Le soleil sera plus haut sur l’horizon. Le natif du Verseau, dont l’intuition est extraordinaire, s’agite pas mal ces temps-ci....

Car il se doute bien, que l’arrivée de Jupiter et Saturne dans son signe, annonce bien des histoires au cours de l’année. En réalité, il vivra le meilleur comme le pire, il n’aura pas le choix de s’éveiller rapidement à certaines réalités. Entre autres, que tout change. Et qu’il ne rajeunit pas. Il verra du changement partout, comme au travail, où il pourrait aller dans un nouveau domaine d’activité. À moins qu’il se lance à son compte, après avoir été employé. L’inverse est également possible. Il voudra peut-être déménager aussi. Ou avoir un style de vie différent à la maison. Avec l’arrivée d’un nouveau coloc. Ou en se retrouvant seul, pour mieux savoir qui il est. Il pourrait donc vouloir vivre ailleurs, dans une autre maison. Ou une nouvelle ville. À la campagne même ! Pour un essai. Pour ce qui est de santé, il verra que son énergie n’est plus inépuisable, il devra se limiter. Et se reposer vraiment. C’est le temps de prendre conscience de conflits intérieurs qui lui prennent du jus pour rien. Qu’il se laisse aller une fois pour toutes et ce sera réglé. Il vivra intensément sa vie amoureuse, mais il se laissera moins emporter. Ses passions ne l’amèneront plus à brûler au fond des enfers. Il réalisera qu’il est mieux avec lui-même, il n’attendra plus trop après les autres pour avoir leur avis. Leur approbation. N’empêche, il pourrait bien débuter cette année dans une des plus importantes relations de sa vie. Il y évoluera beaucoup, et il devrait y trouver ce qu’il cherchait depuis toujours. Sans jamais trouver. Alors bonne fête le visionnaire, qui va vivre l’année de sa vie ! Et à tout le monde, je souhaite un peu de chaleur humaine à la Saint-Valentin. Au sortir d’une des périodes les plus tristes de notre histoire. Des câlins à tout le monde ! Joyeuse Saint-Valentin !

Poissons

Vous réaliserez que vous vous en étiez pas mal fait pour rien à bien des endroits. Vous aviez imaginé à tort des problèmes. Pour les vrais embêtements, vous allez les voir disparaître à mesure qu’on approchera du printemps. Vous vivrez une libération. Comme au travail, si vous êtes à votre compte. Vous trouverez de nouveaux clients et protecteurs. Vous serez bien perçu par les autres, on vous écoutera attentivement. Un peu de possessivité en amour, amant jaloux.

Bélier

Vous pourrez vous rapprocher de vos amis bientôt pour partager des activités. Du sport, à l’extérieur. Il y en a un avec qui ça deviendra plus intime. Ça mettra pas mal de couleur dans votre vie. Une bonne dose de testostérone brûlante. Vous entendrez parler d’un projet qui se réalisera plus tard, mais ça vous fera rêver tout de suite. Car ça va vous amener quelque chose dont vous aviez besoin. Comme la sécurité. Ou de la reconnaissance. Les choses s’améliorent au travail.

Taureau

Des projets aboutiront bientôt, vous aurez de la réussite. Vous serez actif dans la société, que vous soyez retraité ou non. Vous verrez que les autres vous font confiance, surtout dans des domaines plus concrets. Comme la construction. La restauration. Vous finirez donc par récolter, n’abandonnez pas. Vous soutiendrez aussi des gens un peu vulnérables, de vieux parents. Ça vous donnera une satisfaction immense plus tard. Un gars vous abordera avec franchise. Et respect. Il sera fortuné. Et possessif.

Gémeaux

Vous ferez tout pour sortir de la routine, entre autres en tentant une expérience qui vous aura toujours autant attiré que fait peur. Et ça va vous secouer. Mais pour le mieux. Vous n’irez peut-être pas à l’étranger, même si vous aimeriez bien ça, mais vous entrerez en contact avec une personne née loin d’ici. La rencontre devrait être chaleureuse. Et surprenante pour vous. Un sage devrait bientôt entrer dans votre vie. Vous ne le reconnaîtrez pas, il n’en aura pas l’air. Mais il en aura la force.

Cancer

Vous aurez à vous occuper de questions d’argent. De financement. Ça devrait amener des changements dans votre vie, mais vous en garderez le contrôle. Vos instincts seront forts, entre autres celui de la reproduction. À croire que vous sentirez le printemps avant tout le monde. Ça vous amènera des rencontres qui auront souvent du sens. Comme si elles répondaient à des désirs à peine avoués. Et auxquels il serait temps de répondre. Vous pourriez recevoir un bien dont vous verrez tout de suite la belle valeur.

Lion

Vous apprécierez vraiment vos échanges avec les autres. Vous ne vous sentirez pas trop seul ainsi. D’autant plus que vous pourriez vous rapprocher de quelqu’un qui vous a toujours attiré. À moins que vous rencontriez quelqu’un de complètement nouveau, que vous aurez l’impression de connaître depuis toujours. Vous serez aussi invité pour des soirées, des soupers joyeux. Mais aussi pour des activités plus sérieuses. On pourrait bien vous faire une proposition au travail, qu’il faudra étudier avec soin. Même si vous êtes retraité.

Vierge

Vous aurez le goût de vous remettre en forme, de faire de l’exercice. Et surtout, de mettre un terme à des excès qui vous plombent. Vous serez assez occupé au travail et vous devrez être en forme pour vous en tirer. On pourrait vous offrir une nouvelle tâche intéressante. Ou carrément, un nouvel emploi. Il faudrait aussi que vous mettiez de l’ordre dans un endroit que vous aviez négligé. Surtout si vous y avez accumulé du matériel inutile. Quelqu’un vous admire discrètement, vous le remarquerez bientôt. Avec plaisir.

Balance

Vous aurez des occasions de vous amuser, de vous changer les idées. Surtout si on vous en a beaucoup demandé dernièrement. Ou que vous avez été éprouvé. Déjà du côté du fric, vous pourriez avoir une chance qui amènera une différence. Au moins sur le budget du mois. Et vous pourriez voir un beau mâle s’intéresser soudainement à vous. Même si c’est de votre vieux chum dont je parle ici. Mais quand même, le soleil vous paraîtra plus joyeux un certain après-midi. Vous saurez alors que vous êtes arrivé du bon bord.

Scorpion

Vous aurez de l’intérêt pour votre home, vous travaillerez à rendre les lieux plus accueillants, chaleureux. À moins que vous décidiez d’aller vivre ailleurs. Ou que vous accueilliez un coloc, pour moins parler tout seul. Vous pourriez aussi réaliser tout d’un coup à quel point une histoire vous a marquée, et qu’il est temps de vous en libérer. Ce sera le début d’une nouvelle ère pour vous, où vous serez plus libre. Vous pourriez aussi prendre une distance d’une certaine famille. Ou d’une vieille gang aux mœurs rigides.

Sagittaire

Vous aurez parfois à vous déplacer pour régler des histoires. Et vous croiserez bien des gens ainsi. Vous aurez beaucoup de plaisir à échanger, et vous apprendrez plusieurs nouvelles ainsi. Vous apprécierez davantage les petits bonheurs de votre vie. Et vous pourriez retrouver une vieille connaissance dans le voisinage. Il est possible que vous organisiez votre voyagement autrement, pour moins dépenser. Ou vous encombrer. Vous aurez aussi à vous occuper de votre santé. De votre bouffe.

Capricorne

Vous deviendrez plus conscient de la beauté de votre vie. À certains égards, vous êtes bien gâté. Comme du fait que le temps n’a pas de prise sur vous, vous vieillissez si bien. Mais ce mois-ci, vous serez surtout favorisé du côté du fric, des richesses matérielles. Tout ce que vous attendez comme rentrée d’argent arrivera vite et sera bonifié. Vous pourriez aussi améliorer vos revenus. Ou vous débarrasser de charges qui commençaient à peser lourd. Vous serez bien en amour, avec vous-même. Ou un homme autonome.

Robert Gareau