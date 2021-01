Un éditeur gai obligé par le gouvernement d'ajouter un avertissement à un livre queer

La Hongrie a ordonné à un éditeur de livres LGBT de publier un avertissement sur une anthologie de contes de fées queer.

La Labrisz Lesbian Association a reçu l'ordre d'ajouter un avertissement aux lecteurs à tout livre contenant des thèmes LGBT après la publication d'un de conte de fées queer, intitulé Wonderland Is For Everyone.

Le livre présente l'histoire d'un prince épousant un prince et une biche souhaitant devenir un mâle, ainsi qu'une Blanche-Neige réinventée.

De telles histoires sont considérées comme «une menace pour la société elle-même» par le pouvoir populiste homophobe hongrois.

«Le livre est vendu comme un conte de fées, appelé ainsi sur sa couverture et conçu en conséquence, mais il cache le fait qu'il représente un comportement incompatible avec les rôles de genre traditionnels», estiment les autorités.

Le groupe LGBT et une organisation de défense des droits, Háttér Society, prévoient de poursuivre le gouvernement en justice, considérant que les avertissements exigés sont «discriminatoires et inconstitutionnels».

Depuis son accession au pouvoir, Viktor Orbán, le chef autocratique du parti au pouvoir, a adopté une série de lois restreignant les droits des hongrois homosexuels et transgenres.

Il a cherché à positionner les personnes LGBT comme des ennemis de l'État.