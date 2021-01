Modèles LGBTQ+ positifs et diversifiés dans le zine de portraits JVL 2020

Après une année 2020 difficile pour plusieurs, en raison de la COVID-19, le Réseau des lesbiennes du Québec (RLQ) lance un ouvrage positif, unique et diversifié. Plus que jamais, il est primordial de donner de la visibilité aux femmes LGBTQ+ et le zine de portraits de la Journée visibilité lesbienne 2020 représente sans conteste une visibilité renouvelée et positive.

Ce zine grand format d’une cinquantaine de pages met de l’avant plus d’une trentaine de femmes de la diversité sexuelle actives dans la communauté LGBTQ+ québécoise. Artistes, activistes, militantes, sportives; qu’elles évoluent dans le milieu des affaires, de la politique, de la culture ou encore dans le communautaire, leurs parcours sont uniques et inspirants, puis façonnés à leur image.

Certaines travaillent dans l’ombre et d’autres sont plus connues.

Mentionnons : Eugénie Lépine-Blondeau, Manon Massé, Annie Guglia, Safia Nolin, Coco Belliveau, Line Chamberland et les El-Salomons. Nous espérons que ce livre de portraits servira aux jeunes de notre communauté, afin qu’ils puissent trouver différents modèles et ainsi s’inspirer de leurs divers parcours afin d’évoluer dans un monde où les communautés lesbiennes, gaies, bisexuelles, pansexuelles, trans, bispirituelles, asexuelles, biromantiques, queers et plus encore, sont célébrées. Le zine présente également un bref historique de l’initiative dans laquelle il s’inscrit, soit la Journée de visibilité lesbienne (JVL) qui se tient annuellement depuis 1982.

Si la Journée de visibilité lesbienne de l’an dernier s’est déroulée, les 6 et 7 juin, en ligne, en raison de la pandémie, elle a néanmoins touché des milliers de personnes LGBTQ+, par le biais de l’initiative des portraits, et des diverses femmes de la diversité sexuelle étant impliquées, notamment l’auteure-compositrice-interprète Safia Nolin, qui agissait à titre de porte-parole pour une deuxième année consécutive, ainsi que les récipiendaires des Prix visibilité et hommage, respectivement G L O W Z I et Manon Massé. En juin 2021, grâce à des partenaires de valeur comme la Banque TD, la Journée de visibilité lesbienne se déroulera une fois de plus le premier week-end de juin, mais cette fois à Sherbrooke, afin de mettre de l’avant les femmes de la diversité sexuelle actives dans les diverses régions du Québec.

Bien que la programmation complète de l’événement de juin 2021 ne sera dévoilée que dans quelques prochains mois, on sait déjà que l’initiative du zine Portraits JVL sera également de retour afin de mettre à l’honneur les femmes LGBTQ+ actives en région.

Le zine Portraits JVL 2020 est disponible sur le site du RLQ :

https://rlq-qln.ca/materiels-pour-don/