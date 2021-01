Vers l’équité et une vie meilleure : Le Plan d’action fédéral LGBTQ2

Il est primordial de cheminer vers l’équité et une vie meilleure pour les communautés lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre, intersexe, queer et/ou bispirituelle (LGBTQ2) afin de bâtir une société où tous les Canadiens peuvent participer pleinement et se sentir libres d’être eux-mêmes, dans toutes les facettes de leur vie.

Le Secrétariat LGBTQ2 du gouvernement du Canada a lancé un sondage national l’automne dernier et invite les communautés LGBTQ2 à se faire entendre. Le sondage vise à mieux comprendre les réalités et expériences des personnes LGBTQ2 au quotidien dans des domaines comme l’emploi, les soins de santé, le logement et l’itinérance, et la sécurité. Le sondage LGBTQ2 est ouvert à toute personne de 16 ans ou plus au Canada qui s’identifie comme lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre, intersexe, queer et/ou bispirituelle, ou qui s'identifie comme faisant partie de la communauté LGBTQ2, mais qui utilise d’autres termes ou concepts pour se référer à son orientation sexuelle ou à son identité et expression de genre. La participation est volontaire et anonyme.

Ceci marque le début d’une série d’activités de mobilisation qui guideront l’élaboration du tout premier plan d’action fédéral LGBTQ2. Il fournira au gouvernement du Canada des données plus précises et à jour sur les expériences vécues par diverses communautés LGBTQ2 sous-représentées, y compris les communautés bispirituelles, noires, racisées et transgenres ainsi que les personnes handicapées afin de relever les défis auxquels plusieurs d’entre elles sont confrontées. Votre voix compte! Répondez au sondage LGBTQ2 pour nous aider à cheminer vers l’équité et à donner une vie meilleure aux communautés LGBTQ2 du Canada.

Encouragez vos proches, amis, voisins, et collègues LGBTQ2 à répondre au sondage pour qu’eux aussi fassent entendre leur voix. Vous avez jusqu’au 28 février 2021 pour y répondre. Cela ne vous prendra que 15 minutes, et vos réponses sont confidentielles. Visitez la page www.Canada.ca/plan-action-lgbtq2 pour répondre au sondage et vous tenir au fait de toutes les activités de mobilisation et des étapes à venir.

INFOS | WWW.CANADA.CA/PLAN-ACTION-LGBTQ2