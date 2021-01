Dominick Juneau et Pascal Lefebvre

Ils se connaissaient depuis des années déjà. Les deux sont des habitués du nightlife montréalais. L’un, Pascal Lefebvre, est le propriétaire du Normandie et l’un des principaux organisateurs des partys District, entre autres. Avec Greg Thibault, il avait été un des instigateurs du défunt Apollon. L’autre, Dominick Juneau a été barman et serveur dans plusieurs restaurants et clubs et a œuvré pour des soirées et des événements comme ceux de Fierté Montréal, les partys District, etc. Pour ceux qui le connaissent, Dominick c’est aussi Brandon Jones, ex-porn star mondialement connu. Il y a un an, après s’être côtoyé ainsi depuis plusieurs années, c’est le coup de foudre! Allons donc à la rencontre de ces deux jeunes hommes charmants aux yeux d’un bleu incroyable!

Est-ce que cette période de confinement vous a contraint à repenser votre façon de vivre, à changer vos priorités: télétravail, chômage, relations avec les amis, la famille, les sorties, etc.?

Nous sommes en arrêt de travail depuis début octobre. Depuis, nous avons fait des travaux de rénovation au Normandie, étant aussi propriétaire de quelques immeubles à revenus, j’en ai profité pour renipper quelques logements.

Dominick m’a aidé dans ces projets puisque le restaurant où il travaille, le Leméac, est aussi fermé. Nous avons aussi fait quelques travaux à la maison, il nous reste encore pas mal de projets sur la "to do" liste à faire! (rire) Alors on s’occupe bien.

Pour les sorties, c’est bien tranquille, on a bien hâte de pouvoir retourner au gym et sortir avec des amis dans les restos et bars. Nous nous commandons des soupers dans des restaurants que nous aimons visiter d’habitude pour les soutenir et les encourager. Nous essayons de se faire des Date Nights à thème romantique! (sourire) J’adore cuisiner et en plus j’ai un barman d’expérience pour me préparer des cocktails pour nos [email protected] ! Nos deux chiens sont très heureux d’avoir leurs papas à la maison tous les jours.

Est-ce que c’est une période profitable pour se ressourcer comme couple?

Notre couple est assez récent, à peine un an, donc le confinement du printemps et celui actuel nous ont permis de bien tester, si on peut dire, notre relation puisque nous avons passé pas mal de temps ensemble et, à date, ça nous a permis de nous rapprocher encore plus. Nous nous sommes rendus compte à quel point notre amour est fort et vrai. Dominick s’est très bien intégré à ma famille et moi à la sienne, donc on essaie de se faire des petites rencontres Zoom le plus souvent possible.

Depuis combien de temps est-ce que vous vivez en couple?

Nous nous sommes «re-rencontrés» par hasard à Playa del Carmen en septembre 2019 et ça a été le coup de foudre. On se connaissait depuis une quinzaine d’années, mais ce n’était que de façon professionnelle. Nous vivons ensemble depuis aujourd’hui un an et ça se passe vraiment bien!

Vous venez tous les deux du milieu du nightlife, est-ce que c’est ça qui vous a réuni et qui est une force au sein du couple? Est-ce que cela vous rend justement complémentaires dans un certain sens?

Nous avons beaucoup d’amis en commun dans ce milieu et ça nous rapproche bien sûr, le nightlife est quand même important dans la communauté LGBT et nous sommes très fiers tous les deux d’y avoir contribué dans le passé et nous sommes aussi très excités pour le futur, puisque l’on travaille sur les prochaines éditions 2021 des évènements District et Love Festival qui, on l’espère, pourront avoir lieu.

Tout le monde le sait, Dominick (alias Brandon Jones) a fait de la porno auparavant, est-ce que cela fait une différence au sein du couple ou pas du tout?

Chaque personne à son passé et son cheminement. Au jour le jour, cela ne fait aucune différence, mais à l’occasion cela nous apporte certains avantages comme des entrées VIP dans certains partys LGBT en voyage à l’extérieur du pays où "Brandon" est encore très

populaire! (rires)

2020 a été une année particulière pour nous avec la Covid, mais nous sommes très positifs pour 2021, le meilleur est à venir!