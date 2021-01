Elliot Page et Emma Portner divorcent

Elliot Page (33 ans) et Emma Portner (26 ans) ont publié une déclaration commune afin d’officialiser leur séparation.

« Après mûre réflexion, nous avons pris la difficile décision de divorcer après notre séparation de l’été dernier. Nous avons le plus grand respect l’un pour l’autre et restons des amis proches. »

Elliot Page, la star du film Juno a demandé le divorce à Emma Portner devant un tribunal de New York. Le couple s’était marié en 2018. Et c’est donc avec respect et affection que le couple met fin à cette union.

Il y a quelques semaines, Elliot Page a fait son coming out trans, publiant sur les réseaux sociaux les nouveaux pronoms qu’il fallait utiliser à son égard.

« Je ressens une immense gratitude pour les personnes incroyables qui m’ont soutenu tout au long de ce voyage. Je peux commencer à exprimer à quel point c’est remarquable d’aimer enfin qui je suis, assez pour être mon moi authentique. »

À l’époque, son épouse Emma Portner l’avait soutenu sur les réseaux sociaux en déclarant qu’elle était « si fière de lui » et que « l’existence d’Elliot est un véritable cadeau en soi ».

En 2014, Elliot Page avait fait son coming out lesbien lors d’une conférence pour la Campagne des droits de l’homme avec un émouvant discours.