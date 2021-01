Tendances dans les soins esthétiques chez les hommes

L’époque des soins esthétiques réservés exclusivement aux femmes est loin derrière nous. Eh oui! L’intérêt des hommes envers l’esthétique s’accroît constamment. Leur peau possède ses propres particularités et a aussi besoin d’une attention particulière. Au final, c’est loin d’être seulement une question d’apparence, mais bien une question de se sentir confiant et bien dans sa peau. Découvrez les tendances en soins médico-esthétiques d’Epiderma.

Les traitements antirides

Vous êtes de plus en plus nombreux, chers lecteurs, à vous préoccuper de votre apparence et de souhaiter atténuer les signes de l’âge sur votre visage, comme les rides, les pattes d’oies ou encore un air « fatigué ».

Les agents de comblement et les agents neuromodulateurs sont indiqués pour apporter des corrections, et ce, sans chirurgie ou temps nécessaire à la récupération. Sachez que les injections de Botox sont efficaces pour estomper les rides et ridules du haut du visage, tandis que l’acide hyaluronique comme le Juvéderm permet de redonner de l’éclat, de la jeunesse et de la

souplesse à la peau. L’acide hyaluronique est le composé parfait pour celui qui souhaite ajouter du volume au niveau de ses tempes, remonter ses pommettes, atténuer ses cernes ou redéfinir l’ovale de son visage.

Membre du réseau Medicart, les 30 cliniques Epiderma sont temporairement fermées en raison de la Covid-19. Vous pouvez toutefois obtenir une évaluation et de l’information gratuitement via la clinique virtuelle Medicart https://epiderma.ca/decouvrez-la-clinique-virtuelle-medicart.

L’épilation par laser

Vous avez un problème de poils incarnés dans la barbe (un problème plus fréquent chez ceux qui ont des poils qui frisent) ou vous souhaitez réduire ou éliminer une pilosité trop abondante selon vos goûts personnels? L’épilation par laser est effectivement un moyen efficace d’éliminer en bonne partie une pilosité importante. Différentes zones peuvent être traitées, comme le torse, le dos, les épaules, la région de l’aine, le cou, etc. Le laser peut habituellement, sauf dans certains cas, traiter toutes les couleurs de peaux de même que tous les types de pilosité. Cependant, les résultats varient d’une personne à l’autre.

Selon Epiderma, seules quelques régions spécifiques ne sont pas compatibles avec le laser. Celles-ci incluent l’espace entre les deux sourcils, les oreilles et le crâne. Les traitements d’épilation par laser sont effectués à intervalle aux 6 semaines pour respecter le cycle pilaire et maximiser les résultats. Bien que les résultats sont variables d’une personne à l’autre, un traitement

efficace se fait habituellement en 5 ou 6 traitements en éliminant en moyenne 80 % des poils de la zone traitée.

Sachez qu’Epiderma a récemment doté ses 30 cliniques de la province de Québec de l’appareil Elos Plus, une technologie de fine pointe pour le traitement d’épilation par laser. L’Elos Plus combine deux technologies, le laser diode de longueur d’onde 810 nm et la radiofréquence, ce qui permet un traitement efficace, rapide, sécuritaire et moins douloureux.

Les points noirs, l’acné et les taches

Bien des hommes ont des larges pores et produisent beaucoup de sébum. Si c’est votre cas, vous êtes susceptible d’avoir des points noirs sur le visage, particulièrement sur la région du nez. Les problèmes d’acné sont également plus communs chez les hommes et peuvent se prolonger bien après l’adolescence puisqu’ils sont moins reliés aux variations hormonales que chez les femmes. C’est votre cas? Sachez que différents traitements médico-esthétiques sont offerts chez Epiderma pour traiter se préoccupations : soin du visage avec extraction, microdermabrasion et peelings. Ces traitements peuvent resserrer les pores, éclaircir le teint et équilibrer la peau pour

diminuer l’acné. Ils doivent être effectués en institut par des professionnels.

Le remodelage corporel

Le remodelage corporel est l’une des solutions que vous devriez considérer avant de penser à la chirurgie esthétique.

Epiderma offre désormais dans l’ensemble de son réseau la technologie de pointe VelaShape III qui cible les rondeurs localisées des zones problématiques telles que les poignées d’amour ou le ventre pour favoriser une silhouette harmonieuse tout en tonifiant la peauCet appareil non-invasif travaille le fond comme la forme simultanément. Il resserre les fibres de collagène existantes, favorise la circulation sanguine et cible l’atrophie des tissus graisseux. Les zones traitées gagneront en tonus, perdront en volume et vos contours seront mieux définis. Cet appareil — combinant les infrarouges, la radiofréquence, le palper-rouler et la succion — permet un traitement d’une durée nettement réduite et des résultats manifestement meilleurs que par le passé. Éprouvé en clinique depuis plus de dix ans à raison de 5 millions de traitements indépendants à l’échelle mondiale, le VelaShape est le seul traitement non invasif approuvé par Santé Canada et la FDA pour réduire la circonférence d’une région traitée.

INFOS | N’hésitez pas, prenez rendez-vous sur la clinique virtuelle Medicart pour une consultation gratuite dans le confort de votre foyer en visitant le www.epiderma.ca