Le fils d'un politicien nigérian homophobe fait un coming out retentissant

Bolu Okupe, fils d'un homme politique nigérian homophobe, a fait un coming out spectaculaire en posant en short rainbow devant un drapeau arc-en-ciel.

Bolu Okupe est le fils d'un ancien haut conseiller présidentiel nigérian.

Ce jeune homme de 27 ans qui vit en France a fait un coming ou retentissant en se faisant photographier torse nu en short moulant arc-en-ciel et brandissant un drapeau gay. Il est devenu un véritable héros pour les LGBT africains.

«Oui, je suis gai», commente-t-il cette image postée sur Instagram.

Ce coming out n'est pas passé inaperçu du côté des adversaires des personnes LGBT et a suscité une vague de commentaires homophobes. À commencer par la réprobation du père du jeune homme en question, conseiller de l'ancien président nigérian homophobe Olusegun Obasanjo.

«Je suis conscient de sa nouvelle orientation depuis un moment maintenant. Il sait qu'en tant que chrétien et témoin du Christ (évangéliste), je m'oppose avec véhémence à l'homosexualité car elle est contraire aux préceptes avoués de ma foi chrétienne. Pour moi, je regarde au-delà de la surface ou du physique. Ici, je vois un défi spirituel majeur à venir, mais je sais que comme mon Dieu vit, toute cette saga se terminera par Louange au Tout-Puissant Jehova que je sers jour et nuit», a-t-il écrit sur Twitter.

Un utilisateur d'Instagram a affirmé que s'il était au Kenya, il serait «un cadavre».



Au Nigéria, les homosexuels sont passibles de peines allant de 14 ans d'emprisonnement à la peine de mort et la police les brutalise et les torture régulièrement. Le pays est classé parmi les pays les plus dangereux au monde pour les personnes LGBT.