Des évêques catholiques affirment aux jeunes LGBT : Dieu est à vos côtés

Un groupe d'évêques catholiques américains a adressé un message de solidarité aux enfants LGBT du monde entier, en leur disant: «"Dieu vous aime et Dieu est à vos côté». Une déclaration signée par des évêques catholiques a été publiée par la Fondation Tyler Clementi, une organisation engagée dans la protection des jeunes LGBT.

«Comme nous le voyons dans les Évangiles, Jésus-Christ a enseigné l'amour, la miséricorde et l'accueil pour tous, en particulier pour ceux qui se sentent persécutés ou marginalisés de quelque manière que ce soit; et le Catéchisme de l’Église catholique enseigne que les personnes LGBT doivent être traitées avec 'respect, compassion et sensibilité'», peut-on lire dans leur déclaration.

Le communiqué reconnaît que les jeunes LGBT «tentent de se suicider à des taux beaucoup plus élevés que leurs homologues hétérosexuels», «sont souvent sans-abri à cause de familles qui les rejettent», «sont rejetés, intimidés et harcelés», et «sont la cible d'actes violents».

«Nous voulons dire à nos amis LGBT, en particulier les jeunes, que nous sommes avec vous et que nous nous opposons à toute forme de violence, d'intimidation ou de violence. harcèlement dirigé contre vous. Surtout, sachez que Dieu vous a créé, Dieu vous aime et Dieu est à vos côtés», affirme le texte.



Jane Clementi, cofondatrice et PDG de la Fondation Tyler Clementi, a déclaré: «C'est un excellent début (...) Avec cette déclaration révolutionnaire, ces évêques disent que tous les enfants de Dieu, y compris nos frères et sœurs LGBT +, méritent gentillesse, respect et compassion».