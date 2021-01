De bonnes nouvelles pour la nouvelle année

Bye-bye 2020, enfin! Mais 2021 commence dans les mêmes conditions que nous avons connues en cette maudite année qui vient de s’achever. «Ne baissons pas les bras!», lance Thierry Arnaud, président de la Chambre de commerce LGBT du Québec (CC-LGBT-Q) en présentant ses bons vœux pour la nouvelle année. Une Chambre de commerce qui s’arme de nouveaux outils et repense ses programmes afin de soutenir et animer la communauté d’affaires LGBTQ+ ces prochains mois.

«Bonne Année, Bonne Santé!», souhaite le président Arnaud à tous les membres de la CC-LGBT-Q en ajoutant qu’en «ces temps de pandémie, les vœux traditionnels de Bonne Santé sont plus d'actualité que jamais!» Thierry Arnaud souhaite également «la meilleure des résiliences pour cette nouvelle année qui sera celle du redémarrage économique, mais aussi de la reconstruction du tissu urbain et social. Joyeuse vaccination et courageuse résilience pour 2021!», commente-il.

Rappelons que depuis 23 ans, la CC-LGBT-Q rassemble et développe la communauté LGBTQ+ du monde des affaires… dans le monde des affaires! Elle a ainsi pour mission de la représenter auprès des milieux socioéconomiques et gouvernementaux. Son action favorise et valorise l’inclusion de la communauté LGBT dans le milieu économique grâce à de multiples activités comme les [email protected] de réseautage, les conférences, les Sommets économiques à Québec ou Ottawa jadis, et, bien sûr, le Phénicia, son grand Gala annuel très prisé des grandes entreprises, des PMEs… et des milieux politiques.

Un fort sentiment d’appartenance

«Notre Chambre de commerce demeure active malgré la pandémie, même si les [email protected] et le Phénicia ont dû être annulés», reprend Thierry Arnaud. Comme il l’explique, les réunions du Conseil d’administration par exemple se font grâce à la plateforme Zoom. «L’équipe du CA n’a rien perdu de son dynamisme», rassure-t-il. «La Chambre s’est ainsi dotée, grâce au travail des bénévoles, d’un nouveau système de gestion: la plateforme Yapla comprend un "CRM" intégré qui permet le paiement des adhésions et des activités directement via le web. Les membres pourront ainsi renouveler directement leur adhésion et compléter eux-mêmes leurs informations. Cela simplifiera notre gestion des évènements qu’ils soient "présentiels" ou virtuels… Sur cette même plateforme, nous avons créé le nouveau site web de la Chambre à l’adresse www.cclgbtq.org.»

«À ce jour, nous avons une bonne réponse de la part des membres qui renouvellent leur adhésion malgré la pandémie et la réduction drastique de toutes les activités autant à la Chambre que dans le paysage économique ambiant», analyse Thierry Arnaud. «Cela nous démontre qu’un fort sentiment d’appartenance communautaire existe bel et bien et que beaucoup pensent qu’une chambre de commerce dédiée à la communauté LGBT est toujours pertinente et nécessaire pendant la pandémie», affirme-t-il.

Un sondage à venir

Il est bon de savoir que la CC-LGBT-Q offre une visibilité gratuite sur la page Facebook de la Chambre. Selon le président de la Chambre, il suffit d’envoyer une photo et les infos que chacun souhaite y inscrire: «Libre à vous!», invite-il.

Comme de nombreuses structures communautaires, les gens de la CC-LGBT-Q espèrent revoir leurs ami.es «en personne dès que la situation sanitaire le permettra», avance Thierry Arnaud. «Pour le moment, nous travaillons sur un [email protected] en ligne afin de garder le contact avec eux. Sous le signe du réseautage, transmettez-nous les sujets qui vous intéresseraient lors d’une rencontre virtuelle», adresse-t-il aux membres et aux partenaires.

«Un sondage est en cours de préparation pour solliciter l’avis de nos membres sur leurs attentes dans cette période particulière et les activités en ligne que la CC-LGBT-Q serait en mesure de proposer selon ces circonstances. Envoyé ces jours-ci par notre infolettre, vous aurez quelques semaines pour le remplir en ligne. Surveillez votre boîte courriel!», conseille le président.

INFOS | www.cclgbtq.org