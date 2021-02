MONSIEUR JEAN Pour vivre autrement Québec

En plein cœur du quartier historique du Vieux-Québec, Monsieur Jean est le point de chute idéal pour votre prochain séjour à Québec. L’emplacement du nouvel hôtel est central si vous prévoyez visiter la capitale. Il offre une très belle vue sur le fleuve et sur les célèbres remparts de la ville. Mais l’intérêt de cet hôtel boutique ne se limite évidemment pas à ça, Monsieur Jean dévoile un décor chaleureux aussi unique que surprenant.

Je vous mets au défi de résister à l’envie de vous laisser bercer par l’atmosphère chaleureuse, sous le signe de l’amour. Impossible d’y résister! Avec ses six étages de chambres, suites et studios, Monsieur Jean a ouvert pour notre plus grand bonheur les portes de «son chez lui» en mai 2019 et l’ouverture officielle a été célébrée fin septembre 2019. Difficile de trouver des chambres si grandes et si confortables à l’intérieur des murs du Vieux-Québec: 350 à 1200 pieds carrés pour les suites au design épurée et éclectique! L’accent local y est palpable… tout en invitant au dépaysement total! On s’y croirait à Paris, avec élégance et attentions de toutes sortes.

Monsieur Jean (de la rue Saint-Jean) nous reçoit à la maison. Soyons clairs : le «Monsieur Jean» en question n’existe pas. Mais le personnage n’en reste pas moins l’inspiration du concept. De cet homme sans âge ni visage, épicurien et superstitieux, est né le style développé par Jean Campeau et Geneviève Marcon, de GM Développement, aidés par une équipe de concepteurs parmi lesquels on compte l’architecte Étienne Bernier d’Hatem+D et le studio créatif Snabb. En somme, Monsieur Jean est festif et il nous reçoit chez lui avec attention. Il aime les choses ludiques, et on le sent bien dans chaque coin de l’hôtel! L’équipe a su conserver la chaleur des gens qui demeurent à l’intérieur des fortifications, par les produits locaux pratiquement tous fabriqués dans la région. Que ce soit des tables et miroirs en bois de rose, ou des tableaux qui ornent les murs avec prestance, tout a été pensé pour nous faire vivre une expérience inoubliable.

Le concept communautaire et de proximité est au cœur de l’offre de Monsieur Jean, avec ses aires de vie où, en temps normal, il est possible de se retrouver, de rencontrer des gens et de partager… en respectant les règles sanitaires. Avant les restrictions, les travailleurs du Vieux-Québec y venaient avec leur portable, prenaient un café (fermé pour cause sanitaire), s’y retrouvaient et échangeaient avec les voyageurs. Les familles où «les bulles» se retrouvaient dans la bibliothèque, animaient des compétitions amicales de jeux de table, et vivaient l’expérience M. Jean! Pour l’instant, une seule bulle famille n’est admise à la fois dans chacune des zones de partage.

Dans la bibliothèque, où vous pourrez emprunter des livres et des jeux; on retrouve aussi un distributeur d’histoires courtes (et romantiques!) pour ajouter une touche de romance à un séjour à deux… avant de monter découvrir le décor unique des suites, et de ne plus avoir envie de quitter l’endroit… comme il m’est arrivé! On appuie sur le bouton, et hop! On a une histoire romantique à raconter à l’être cher… Monsieur Jean étant un homme aux valeurs profondes, et chaque étage représente l’une d’elles. Et on pourrait dire que le 7e étage est celui de l’amour! Un endroit tout indiqué pour les nombreux événements en ce sens… moments de tendresse en couple, fiançailles, anniversaires, et même des mariages dans la salle de réception, pour un concept romanesque! Début décembre, alors que la neige avait laissé son manteau blanc sur la ville, tout était parfait dans ce décor calme et apaisant, lors de notre passage. À notre arrivée, nous avons été transportés dans un univers différent, on a eu qu’à se laisser bercer par cette atmosphère. Une lettre écrite à la main nous attendait à la suite, avec une délicate attention gustative.

La grande suite est magique, lumineuse et nous fait oublier les soucis de la vie… comme si la notion de temps était devenue abstraite, par le simple bonheur de séjourner dans cet endroit fabuleux. On peut facilement passer de longues minutes à observer la vue sur la ville et sur le fleuve. Selon le type de suite, la fenestration sur deux côtés laisse entrer une lumière d’un pur ravissement. On reviendra surement en été, alors qu’il sera possible d’ouvrir les fenêtres pour entendre la vie du Vieux-Québec, ou se laisser envahir de cette effervescence en profitant d’un moment sur la terrasse privée.

Pour cette période froide de l’année, la baignoire offrant un regard en direction de la Côte de la Fabrique illuminée permet de vivre le Vieux-Québec tout en étant bien au chaud sous la mousse enveloppante… Le lendemain matin, le petit déjeuner arrive discrètement à la porte de la suite. Il ne reste qu’à le cueillir et retourner au lit pour s’y prélasser en dégustant croissants, muffins, confitures et yogourt…

Pour vivre l’expérience Monsieur Jean, n’hésitez pas à consulter le site Internet pour voir les nombreuses promotions en cours: moments uniques assurés!

Marie-Josée Roussy

INFOS | MONSIEUR JEAN, L’HÔTE PARTICULIER,

2, Pierre-Olivier-Chauveau, Québec (QC) G1R 0C5

418 977-7777, ou 1 833-258-1777 (sans frais) • www.monsieurjean.ca