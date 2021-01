Visitez l’exposition Christian Dior à distance et engagez une conversation avec l’équipe de médiation du musée McCord durant une visite guidée virtuelle de 45 minutes (sur Zoom). Rappelons que cette grande exposition sur Christian Dior explore le génie derrière les créations spectaculaires qui ont relancé la haute couture parisienne dans les années 1950 avec le «New Look» révolutionnaire.

Réunissant des modèles du riche fonds Dior de la collection permanente du Musée royal de l’Ontario, une douzaine de tenues de la collection Costume, mode et textiles du Musée McCord et des prêts de Dior Héritage, l’exposition couvre la période allant de 1947 à 1957 et dresse un portrait captivant du processus de création et des rouages de la haute couture parisienne dans les années 1950. Elle examine les lignes emblématiques du grand couturier, les étoffes luxueuses et les broderies romantiques qui sont à la base du succès mondial de la Maison. Des extraordinaires tenues de ville aux robes du soir et aux robes de bal, les visiteurs découvriront la confection raffinée, la minutie du détail et le luxe des créations de ce géant de l’âge d’or de la haute couture.

L’exposition est maintenant disponible pour des visites virtuelles les dimanches et les jeudis. Les dimanches, à l’exception du dernier dimanche du mois: visite en français à 11h30, en anglais à 13h. Les jeudis, visite en français à 12h. Tarif: 8,50$ par connexion. Gratuit pour les Membres du Musée. Les visites ont lieu en ligne sur Zoom.