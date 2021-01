Le bédéiste français Logan présente la conclusion de la série Porky dont la publication s’est étalée sur près de 16 ans. Une saga particulièrement originale qui mélange des genres rarement combinés en bande dessinée. La série est axée sur Porky, un jeune homme à la sexualité particulièrement débridée. Dès le premier fascicule, Porky couche avec des copains de classe, un itinérant ivre/Père Noël, un policier ainsi que son oncle. Tout ça, pendant que son père fait office de Marie-couche-toi-là pour ses compagnons de prison où il réalise, à sa grande stupéfaction, qu’il éprouve de plus en plus de plaisir à être pris par un homme.

Ce dernier opus met en scène l’affrontement final entre hommes et demi-dieux contre des puissances démoniaques qui cherchent à détruire la fibre même de l’existence humaine. Logan se distingue par l’extrême maîtrise du dessin que ce soit dans la plastique des corps que dans les coups d’œil lascif échangés par les personnages qui décuplent d’autant la charge érotique du récit. Au-delà d’un contexte égrillard, le récit se distingue en y combinant la science- fiction, l’univers des superhéros et des éléments horrifiques tout droit sortis des profondeurs lovecraftiennes. Cette fusion des genres demeure tout à fait fluide, ce qui est un exploit en soi puisque l’on saute parfois entre des univers dont les frontières sont généralement assez étanches. L’univers de Logan se distingue par ailleurs par une nette prédilection pour des corps massifs, surdimensionnés et lourds à la fois, qui demeurent cependant étonnamment agiles et expressifs.

Les numéros 1 à 5 sont disponibles, en anglais, chez Class Comics en version numérique et certains en imprimé (https://www.classcomics.com/ccn/). Les numéros 1 à 4 sont disponibles, en français, aux éditions H&O (https://www.ho-editions.com/).

INFOS | Porky / Logan. Coquitlam, B.C.: Class Comics, 2014-2020. 5 volumes.