Première traduction de l’auteure dominicaine Rita Indiana, figure iconique de la communauté littéraire et LGBT caribéenne. Le roman d’anticipation s’ouvre en 2027, dans le sillage d’Acilde Figueroa, au cœur d’une République dominicaine secouée par une catastrophe écologique planétaire.

La jeune fille se prostitue afin de subvenir à ses besoins, mais avant tout pour amasser la somme requise afin de se procurer du Rainbow Bright, une substance qui lui permettra de changer de sexe et de pleinement devenir un homme sans passer par le bistouri des médecins. Le hasard la place sur le chemin d’une grande prêtresse qui l’engage comme domestique et c’est dans le cadre de ses nouvelles fonctions qu’elle découvre une jarre contenant une anémone de mer: une espèce dorénavant extrêmement rare qui lui permet de couvrir les frais du traitement médical convoité. La transformation n’est cependant pas que physique, mais bien également mystique puisqu‘elle se retrouve en contact psychique avec Giorgio Menicucci, une incarnation passée vivant dans les années 90, soit bien avant la catastrophe qui ravage maintenant la Terre.

Cette même décennie est également occupée par un second protagoniste, Argenis, un artiste raté et profondément misogyne, lui-même affecté au contact d’une anémone. Tel Acilde, son âme se partage entre sa vie de petit artiste sans envergure et celle d’un contrebandier du 17e siècle. Acilde contrôle cependant les ficelles de ces multiples destins afin de mettre en place un plan ingénieux, à partir du 17e siècle jusqu’au 21e et en passant par les années 90, afin d’éviter le cataclysme annoncé.Sur fond d’anticipation fiction, une critique cinglante et ingénieuse de notre société où faux-semblant de conscience écologique, machisme, racisme et homophobie en prennent plein la gueule!

INFOS | Les tentacules / Rita Indiana. Paris: Rue de l’échiquier, 2020. 173p.