Piuze

Non dosé méthode traditionnelle

Domaine Moutard-Diligent, vin de France

Code SAQ : 12999181 • 24,95$

Voici le mousseux de rêve pour célébrer le creux de l'hiver ou la fête des amoureux! Le nez est au carrefour entre la bataille de boules de neige fraîchement tombée, et le parfait à la poire. La bouche est remarquablement différente. C'est bien fruité, tout en charme et raffiné. Avec moins de 2g de sucre par litre, c'aurait pu être austère, mais non, c'est sensuel sur la langue. Super, c'est diète et romantique! La finale s'harmonise entre une pimpante acidité et une touche de salinité délicieuse. Fait à 100% de chardonnay, comme un champagne blanc de blanc. Un rapport qualité-prix-plaisir remarquable.