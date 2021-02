William blanc

Vignoble Rivière-du-Chêne. IGP vin du Québec, 2020

Code SAQ : 744169 • 15,75$

Un autre beau millésime pour ce délicieux assemblage de cépages hybrides, qui m'a même semblé particulièrement réussi et équilibré. De joyeuses notes de pommes, de pèches blanches, et de fines herbes fraîches ravissent les narines. C'est un vin sec et bien fruité, avec une tendre amertume en finale. La bouche gourmande et aromatique, papillone entre les parfums de fruits du verger, une touche minérale, et de subtiles notes d'olive verte. J'ai été agréablement surpris par sa longueur en bouche. La fraîcheur du vin serpente tout au long de la gorgée et ne sort sa tête qu'â la toute fin, tel un suricate dans la savane africaine.